Zsíros kenyeret kent a néni az őt kifosztó betörőnek

Az egyik támadó szó szerint el akarta égetni haragosait, és csak pillanatokon múlt, hogy nem tette meg.

Most az is kiderült, hogy néhány pofonnál sokkal rosszabb is történhetett volna: a police.hu szerint a verekedésben résztvevő egyik, 59 éves nő ugyanis benzinnel locsolta le több haragosát, és fel is gyújtotta volna őket, ha a megtámadottak egyike nem rúgja ki a kezéből az öngyújtót.