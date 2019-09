Póráz nélkül durvul a kampány

Kevert stratégiát alkalmaz a Fidesz: a megszokott központi utasítások mellett nagyobb szabadságot ad egyéni akciókra a helyi szervezeteinek – állítja kormánypárti forrásunk.

– Álszent lenne azt állítani, hogy nincs hozzájuk semmi közünk – így reagált a Fidesz önkormányzati kampányának egyik résztvevője, amikor arról kérdeztük, ki állhat a hátterében azoknak az akcióknak, amelyekkel az utóbbi napokban ellenzéki kampányrendezvényeket zavartak meg. Legutóbb vasárnap, Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt program-bemutatója közelében csuklyás ismeretlenek egy letakart lajstromszámú motorcsónakról bömböltették a cirkusz indulót. Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd országgyűlési képviselője hétfőn emiatt levelet írt Pintér Sándor belügyminiszternek, többek között arról érdeklődve: hogyan lehetséges, hogy lajstromszám nélküli hajóval közlekedhetnek a Duna belvárosi szakaszán? Volt-e engedélyük erre? Indítottak-e hivatalból eljárást a cselekmény miatt? A Budapesti Rendőr-főkapitányság lapunk kérdésére azt közölte : nyomozást indítottak egyedi azonosítójellel visszaélés gyanúja miatt, ismeretlen tettessel szemben. Azt továbbra sem tudni, hogy ki állhatott az akció mögött. A Fidelitas rögtön "gyanús", hiszen a Fidesz ifjúsági szervezete szórta meg a fővárost a több jelöltet – így az ellenzék közös támogatottját, Karácsony Gergelyt is – kifigurázó „Budapest nem cirkusz” című plakátokkal. Most ugyanakkor azt válaszolták lapunknak, hogy a vasárnapi cirkusz indulóhoz semmi közük. Arra a kérdésünkre, hogy mennyit költöttek a rengeteg óriásplakátra, nem válaszoltak, csupán annyit írtak, hogy a törvényeknek megfelelően minden benne lesz a Fidelitas éves pénzügyi beszámolójában. Karácsonyt egyébként folyamatosan zavarják "trollok". Egy paparazzo például a főpolgármester-aspiráns lakásától nem messze fotózta a feleségétől búcsúzó, kisfiával az iskola felé induló Karácsonyt, majd miután látta, hogy észrevették, elrohant. A múlt héten az egyik sajtótájékoztatóját „kísérte” egy plakát-kisteherautó, amely a vasárnapi esethez hasonlóan a cirkusz indulót bömböltette – és okozott közlekedési káoszt. A politikust napok óta követik egy fehér Volkswagenből. Amikor Karácsony odament az autóhoz és megkérdezte a benne ülőktől, miért fényképezik őt, mi a cél, az a válasz érkezett: „mert közszereplő”. Parkolóautomatának öltözött fiatalok is igyekeztek megzavarni Karácsony sajtótájékoztatóját Zuglóban. Nem akarták fölfedni magukat, inkább villamosra szálltak – a figyelemre méltóan alapos és költséges jelmezükben. – Én és a kampánycsapatom is izgatottan várjuk, hogy az autó, kisteherautó, hajó kombó után mikor veti be Rogán Antal propagandaminiszter az általa olyannyira kedvelt járművet, a helikoptert – mondta Karácsony. Nemcsak a főpolgármester-jelöltet találják meg a kormánypárti trollok, a VIII. kerületben Pikó András demonstrációján akkor kapcsolták le a hangosítást, amikor az ellenzéki polgármesterjelölt éppen megtartotta volna beszédét. Kormánypárti forrásunk szerint ezek az akciók nem lehetnek függetlenek a párt központi kampánycsapatától: „Olyat nem tudok elképzelni, hogy mondjuk a Fidelitas magától kitalálja, hogy bérel egy motorcsónakot, letakarja a lajstromszámát, felszerel rá két hangfalat és odamennek Karácsonyékhoz, ehhez máshol hozták meg a döntést” – mondta. Az elmúlt napokban több vidéki városban is történtek eddig példátlan dolgok, Baján az önkormányzati lapban eltorzították az ellenzéki jelöltek fényképét. Ezzel kapcsolatban forrásunk azt mondta, a helyi kampánycsapatok a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb szabadságot kaptak a pártközponttól a kampány szervezésére, így az ilyen trollkodásokra is. – Ezeket szinte biztosan nem központilag rendelték el, hanem helyi „innovációnak” tekinthetők – mondta.