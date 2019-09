Szimbolikus elismerés az EMIH-nek

A budapestiek több mint fele úgy látja, hogy Tarlós Istvánnak Orbán Viktor érdekei a legfontosabbak – derült ki a Závecz Research lapunknak készített felméréséből.

A fővárosi választók 50 százaléka szerint Tarlós István, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje nem a budapestiek, hanem Orbán Viktor kormányfő érdekeit szolgálja. A közvélemény-kutató cég azt a kérdést is feltette ötszáz budapestinek, hogy egyetértenek-e Karácsony Gergely, az ellenzék főpolgármester-jelöltjének kijelentésével, miszerint addig nem épülhet a fővárosban stadion, amíg nincs minden kerületben legalább egy orvosi CT-vizsgáló. Figyelemre méltó, hogy még a fideszes szavazók 37 százaléka is osztja Karácsony álláspontját – az összes válaszadó pedig 73 százalékban ért egyet az ellenzéki főpolgármester-jelölttel. A budapestieknek Gulyás Gergely minapi kijelentéséről is markáns véleménye van. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis azt közölte, hogy a fővárosnak juttatandó támogatások csak Tarlós István megválasztása esetén lehetnek fenntarthatók. A Fidesz-szavazók 21 százaléka ezzel kapcsolatban azt mondta, felháborító, hogy a támogatásokat nem városfejlesztési, hanem politikai szempontok alapján osztják. A kormánypártiak 60 százaléka szerint ugyanakkor érthető, hogy a kormány csak oda akar támogatást adni, ahol a Fidesz-KDNP jelöltjét választották az emberek. Az összes válaszadó 66 százaléka tartja felháborítónak, míg 21 százaléka érthetőnek Gulyás Gergely miniszter álláspontját.

Szintén a Závecz Research a 24.hu-n publikált minapi kutatása szerint a fővárosiak olyan főpolgármestert szeretnének, aki vállalja a konfliktusokat is a kormánnyal Budapest érdekében, akár akkor is, ha Orbán Viktor büntetné a várost egy ellenzéki vezető miatt. Jóval több fővárosi gondolja azt, hogy a főpolgármesternek nem kell simulékonynak lennie a hatalomhoz.