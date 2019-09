Magyar Narancs: Takaró Mihály miatt nem hosszabbítottak az alaptanterven dolgozó irodalmi szakértők

A világhírű tenor tagadja az ellene felhozott vádakat, de "beleegyezett abba, hogy nem vállal szerepet a Met jövőbeni előadásaiban".

Peter Gelb, a New York-i Metropolitan Opera menedzsere az MTI szerint kedden délután e-mailben tudatta a társulat tagjaival: Plácido Domingo "beleegyezett abba, hogy nem vállal szerepet a Met jövőbeni előadásaiban. Hálásak vagyunk neki, hogy felismerte, vissza kell lépnie". "Az operaénekes és volt operaigazgató döntése azonnali hatályú" - közölte a színház menedzsere. Domingo visszalépése egyben azt is jelenti, hogy már a szeptember 25-én, szerdán tartandó Macbeth-bemutatón sem énekel. Verdi operájának címszerepét Zeljko Lucic szerbiai születésű bariton veszi át. Ez lett volna Domingo első fellépése az Egyesült Államokban azóta, hogy az AP amerikai hírügynökség két riportban - augusztusban és szeptemberben - arról számolt be: több operaénekesnő és balerina is szexuális zaklatásokkal vádolta meg az operalegendát. Az ügyben vizsgálatot indított Los Angeles operaháza - ahol Domingo 15 éven keresztül zeneigazgató volt -, valamint az amerikai zeneművészek szövetsége (AGMA) is. A Met nem kezdett vizsgálódni, jelezte, hogy megvárja a két másik vizsgálat eredményét. Plácido Domingo hétfőn közleményt küldött a New York-i operaház menedzsmentjének, és ebben hangsúlyozta: 27 évesen debütált ebben az operaházban, és 51 éven keresztül folyamatosan fellépett itt. Győzelmekkel teli időszaknak nevezte ezeket az éveket, és háláját fejezte ki, hogy 78 évesen elénekelhette Macbeth címszerepét a kosztümös főpróbán. De hozzátette: bár vitatja az ellene felhozott vádakat, aggodalommal tölti el őt az emiatt kialakult légkör, és nem szeretné, ha ez elvonná kollégái figyelmét a munkától. "Ennek következtében kértem, hogy visszavonulhassak" - fogalmazott közleményében a művész. Peter Gelb kedden bejelentette azt is: a londoni operaház vizsgálatának lezárultáig felfüggesztik Vittorio Grigolo operaénekest. Az olasz tenort kedden a londoni operaház szintén felfüggesztette, mert állítólag a társulat múlt heti japán turnéja alkalmával szexuálisan zaklatott egy kórustagot.