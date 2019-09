Állatkertből lopott fekete párduc sétálgatott a háztetőkön

Egy franciaországi állatkertből lopták azt a fiatal fekete párducot, amelyet a múlt héten fogtak be, amikor gazdájától megszökve Armentieres észak-franciaországi városka háztetőin kóborolt.

A vadmacskát keddre virradóra lopták el a belga határ közeli Maubeuge állatkertjéből - közölte Arnau Decagny, a városka polgármestere kedden. "A tolvajok egyetlen célja az állat ellopása volt" - tette hozzá.

Az állatkert személyzete reggel vette észre, hogy a nagymacska ketrec biztonsági ajtaját erőszakkal feltörték. A rendőrség vizsgálja az állatkert videokamera-rendszerének felvételeit.

A párduc múlt szerdán okozott aggodalmat Armentieres-ben, amikor a lakosok észlelték, hogy a háztetőkön sétál. A vadmacska ugyanis egy nyitva hagyott ablakon keresztül megszökött új gazdájától, aki otthonában tartotta őt. A rendőrség vizsgálatot indított a férfi ellen veszélyes állat magánlakásban való illegális tartása címén. Ha elítélik, akár egy év börtönbüntetésre is számíthat, és 15 ezer eurónyi büntetést is kiszabhatnak rá a nyilvánosság veszélyeztetésért. A vadállatot a tűzoltók fogták be.

Decagny polgármester szerint az állat 10-11 hónapos lehet és 25-30 kilogramm súlyú. Gondozója nagyon aggódik egészségi állapotáért, mivel betegségre hajlamos, és nem elég erős.