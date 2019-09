Sztárművészek a Millenárison

A kiállítás a technológia végtelenségére tett megismerési kísérletekről szól.

A különböző korokban készült alkotások közt létrejövő párbeszédről, figyelemre méltó művészeti és technikai kísérletekről, a médiumban rejlő lehetőségekről, kép és látás viszonyáról is számot ad a Mai Manó Ház kiállítása. A Három szín középpontjában Szergej Prokugyin-Gorszkij 1909 és 1915 között a cári Oroszországban készített képei állnak, amelyek olyan kortárs művészek alkotásaival egészülnek ki, akik hozzá hasonlóan kísérletező attitűdöt folytatnak: reflektálnak a színes fényképezés jelenségére, színelméleti kérdésekkel foglalkoznak, vagy épp közvetlen hatást gyakorolt művészetükre Prokugyin-Gorszkij. Noha a kiállítás fotográfusi tapasztalattal rendelkezőknek bizonyára hozzáadott értékkel is bír, bárki számára érdekes lehet bepillantani a korai technikákba, s a digitalizált eszközök működésével szintén előidézhető megoldásokba egyaránt. Az orosz fotográfus és tudós korát megelőzve, az 1900-as évek első évtizedeiben fontos fototechnikai eredményeket ért el színes fotóival. Kísérleteit II. Miklós cár is támogatta, s az ő megbízásából dokumentálta a birodalmat, annak addig kevésbé ismert tájai, lakosai, épületei izgalmas fények és színek játékában, ám a valóságot megjelenítve tárulnak a néző elé. Az ő felvételeiből, különleges technikáiból indulnak ki, illetve azok alapjait dolgozzák fel Bill Sullivan, valamint Balogh Rudolf munkái is. Prokugyin-Gorszkij tájképeire finoman rezonálnak Liz Nielsen képei, amelyeket fényképezőgép nélkül, saját maga által előállított negatívpapírokra készített. A brooklyn-i művész egyedülálló munkái hasonlóan sokszínű világokat foglalnak magukba, akárcsak Eperjesi Ágnes kísérleti eljárásai, amelyek a színes képek alapját adó anyag hibáit tematizálják. Nincs ez másként Biró Dávid a mesterséges és a természetes fényeket vizsgáló, látványos munkáival sem, a fiatal művész installációja a tárlat egyik – szó szerint is – legszembetűnőbb pontja. A kiállítás alapjaiban a technológia végtelenségére tett megismerési kísérletekről, a fény és a fotográfia legrejtettebb működésmódjainak kiaknázásáról szól, ám minden egyes bemutatott munka könnyedén értelmezhető különösebb fotográfiai ismeret nélkül is, önálló képzőművészeti alkotásként. Infó: Három szín, látogatható október 6-ig a Mai Manó Házban.