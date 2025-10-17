Új helyszínen, az MTK Sportpark nemrégiben átadott tizenegyezer négyzetméteres alapterületű rendezvénycsarnokában és parkjában várja a látogatókat az Art Market Budapest, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi képzőművészeti vására.
Az Art Market Budapest idén visszatér a Millenárisra, és több mint hatezer négyzetméteren várja a látogatókat. Ledényi Attila alapító-igazgatóval beszélgettünk.
Tíz év után új helyszínen, hétezer négyzetméteren várja az Art Market Budapest a képzőművészet rajongóit.
Közép- és Kelet-Európa elsőszámú nemzetközi kortárs képzőművészeti vására érkezik Budapestre.
Öt kontinens huszonöt országának félezernél több művésze mutatkozik be október 3–6. között Közép- és Kelet-Európa első számú nemzetközi kortárs képzőművészeti vásárán, az immár kilencedszer megrendezett Art Market Budapesten.
David Bowie fotósa is kiállít az Art Marketen, ahová érkeztek művészek Ausztráliából is. A gyűjtők bevásárolhatnak, a művészetkedvelők ingyen sétálgathatnak a galériák között.
Budapestre érkezett a világszerte ünnepelt francia kortárs képzőművész, Bernar Venet közel nyolc tonna összsúlyú szoborcsoportja, amelyet a budapesti Belváros szívében, a Március 15. téren tekinthetünk meg.