Több mint 130 vendéglőt lehet kipróbálni az Étterem Héten

Magyarországon tízpercenként történik egy stroke, félóránként infarktust kap valaki. A civilizációs betegségek miatt bekövetkező halálesetek túlnyomó része megelőzhető lenne.

Szívszorítóak és riasztóak a magyarországi adatok: évente 15 ezer infarktus és 40-50 ezer stroke történik, vagyis mintegy félóránként infarktust és tízpercenként stroke-ot kap valaki. Évente hétezer, naponta nagyjából 20 végtag-amputációt hajtanak végre. A halálesetek feléért a szív-, érrendszeri betegségek tehetők felelőssé. A legmegdöbbentőbb azonban az, hogy ezeknek a civilizációs betegségeknek a túlnyomó része megelőzhető lenne, mert alapvetően túlzott kényelemből és a káros szenvedélyekből fakadnak – hívta fel a figyelmet a Budai Egészségközpont a Szív világnapja alkalmából kiadott közleményében.

„Tíz infarktusból nyolc megelőzhető lenne.

A szív-és érrendszeri betegségek hátterében több civilizációs kórkép áll: magas vérnyomás, cukorbetegség, elhízás. Ezek alapvető oka az ülő életmód, a túlzott mértékű étkezés, valamint a testedzés hiánya. Ha ezekhez dohányzás is társul, csak idő kérdése, hogy egyéb betegség, például rosszindulatú daganat kialakuljon” – mondta Mohay Sándor, az intézmény kardiológusa, aneszteziológusa, intenzív terápiás szakorvosa.

Jelek

Infarktusra kell gyanakodni mellkasi, háti, nyaki vagy karban érzett nyomás, szorítás esetén, amelyet verítékezés, gyengeség- és ájulásérzés kísér. Stroke esetén hirtelen beszéd-és látászavar, végtaggyengeség vagy -bénulás, szédülés, fejfájás, eszméletvesztés léphet fel. Jellemző, hogy az arc aszimmetrikussá válik, a beteg nem tudja mozgatni a karjait. Az alsó végtagi érszűkület típusos tünete pedig a gyaloglás közben fellépő lábikra- vagy combgörcs – sorolta a szakorvos.

Mit tegyünk, ha valaki rosszul lesz mellettünk?

Infarktus vagy stroke esetén minden perc számít, így nagyon fontos, hogy felismerjük a tüneteket és időben megkezdjük a segítségnyújtást. Azonnal hívjunk mentőt, a gyors orvosi beavatkozás növeli a túlélés, és csökkenti a maradandó károsodás esélyét. Amíg a segítség megérkezik, próbáljuk megnyugtatni a beteget, helyezzük kényelmes ülő- vagy fekvőhelyzetbe és ne hagyjuk magára. Ha eszméletvesztés vagy légzésleállás lépne fel, kezdjük meg az újraélesztést mellkaskompresszióval és lélegeztetéssel.

Előzzük meg!

A megelőzést segíti, ha normális (testmagasság–100) a testsúlyunk. Rendszeres izommunkával és testedzéssel tegyünk a normális vérnyomás (felnőtteknél 140/90), vércukor- és koleszterinszint eléréséért és fenntartásáért. Erre alkalmas mozgásforma a gyalogolás, kerékpározás, futás és az úszás. Az ilyen, úgynevezett kardio mozgások növelik a szív teljesítőképességét, javítják a kondíciót és a túlsúly leküzdésében is segítenek. A rendszeres mozgást tegyük a mindennapjaink szerves részévé, már napi fél óra is hasznos. Fogyasszunk naponta legalább negyed kiló zöldséget, gyümölcsöt, részesítsük előnyben az olívaolajat és hetente háromszor együnk halat. A különféle növényi eredetű olajok, margarinok, valamint az olajos magvak fogyasztása jótékony hatással van a szív működésére. Kerüljük viszont a túlságosan zsíros táplálékokat, a gyorsételeket, és figyeljünk, hogy az étkezésünk általában kiegyensúlyozott, rendszeres és a szervezetünk igényeinek megfelelő legyen. Ne dohányozzunk, ne szívjunk elektromos cigarettát és a vízipipát sem, mert ezek még a hagyományos cigarettánál is károsabbak – írták a közleményben.