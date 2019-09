Elhunyt Habik Csaba

Öt kontinens huszonöt országának félezernél több művésze mutatkozik be október 3–6. között Közép- és Kelet-Európa első számú nemzetközi kortárs képzőművészeti vásárán, az immár kilencedszer megrendezett Art Market Budapesten.

Az előző évekhez hasonlóan idén is nagy hangsúlyt kapnak a Millenáris kiállítótereiben és parkjában Magyarország és Közép-Európa művészeti értékei, valamint a fotóművészet. A vásár társrendezvénye az Art Photo Budapest: az ünnepelt tenor, José Cura Budapesten első ízben mutatja be fotóművészeti alkotásait. A figyelem középpontjába kerül Oroszország kortárs képzőművészete is az ART.RUS fesztivál keretében: hazánkban vendégeskedik a világ legismertebb kortárs orosz alkotója, Oleg Kulik. A vásár nemzetközi kísérőprogramjaként a világhírű olasz Michelangelo Pistoletto Harmadik Paradicsom elnevezésű programját is elhozza Budapestre. A művész Az újraegyesített alma című monumentális alkotása is látható a Millenárison. A rendezvényre az idei évtől jegyet kell váltani, a nyitónapon, október 3-án azonban díjtalan a belépés.