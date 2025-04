A nők orgazmusra vágynak, nem virágra

Szombat Éva öt éven át fotózott mindenféle korú, testalkatú és szociális hátterű magyar nőket a hálószobájukban a szexjátékaikkal. Portréalanyai eközben a női testet és a szexualitást övező tabukról, traumákról is beszéltek. A fotográfus megkapta a Robert Capa-nagydíjat munkájáért, az ebből készült I Want Orgasms Not Roses (Orgazmust kérek, nem rózsákat) című fotókönyv itthon is kapható a német Kehrer Verlag kiadásában. Ha nem lenne eleve lefóliázva a hologramos borító miatt, nálunk persze ezt is fóliázni kellene. Pedig a szexualitást nem öncélúan ábrázolja, és a képeken csupa olyan nőt láthatunk, akik erősek, magabiztosak, felszabadultak. Akadnak, akik már ezt fenyegetőnek, legalábbis provokatívnak látják – éppen az ilyen előítéletek levetkőzésére ösztönöz a fotósorozat, emellett beszélgetésre biztat, amitől csak jobb lehet a szex.