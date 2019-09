Gyárakat zár be és több ezer munkavállalót elküld a Continental

A jegybank frissített prognózisa szerint jövőre az árak 3,4 százalékkal emelkedhetnek miközben a januári nyugdíjemelést 2,8 százalékra lőtte be a kormány, vagyis a nyugdíjasok egész évben hiteleznek a kormánynak – akárcsak idén.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a héten módosította idei és 2020-as inflációs és gazdasági előrejelzését, ezek s számok pedig befolyásolják a nyugdíjasoknak járó juttatásokat is. A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint nyugdíjakat minden évben a várható infláció mértékével kell emelni, a nagyobb növekedést produkáló években ezt még kiegészítheti az úgynevezett nyugdíjprémium. Idén januárban a nyugdíjak 2,7 százalékkal emelkedtek, mert a kormány ekkora inflációval számolt, ám az áremelkedés ennél gyorsabb lesz az idén – így novemberben egyösszegű nyugdíjkorrekciót kapnak a nyugdíjasok. Ha az MNB legfrissebb inflációs prognózisát veszi alapul a kormány, akkor 0,6 százalékos nyugdíjkiegészítés jár januárig visszamenőleg minden nyugdíjasnak. A nyugdíjkiegészítést egy összegben kell utalni a 12 hónapra, ám 2020 januárjától korrekció mértékével vagyis 0,6 százalékkal megemelik a nyugdíjakat – így a korrekció visszamenőleges nyugdíjemelésé alakul, így nem éri veszteség a nyugdíjasokat, leszámítva a késedelmes kifizetést. A 0,6 százalékos kiegészítés az idei 135 ezer forintos átlagnyugdíjjal számolva 9700 forintos kiegészítés jelent egész évre. Ennél nagyobb, de az ellátásba nem beépülő egyszeri juttatást jelent a nyugdíjkorrekció, amelynek mértéke viszont a várható gazdasági növekedéstől függ. Az MNB az idei gazdasági növekedési előrejelzését a korábbi 4,3 százalékról 4,5 százalékra emelte, ez a apró korrekció jó hír nyugdíjasoknak, ugyanis így akár négyezer forinttal is magasabb lehet a prémium. Azzal ugyanis, hogy növekedés eléri a 4,5 százalékot minden nyugdíjas megkapja novemberi nyugdíja a negyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot. Így a novemberi ellátás a megemelt MNB prognózisoknak is köszönhetően átlagosan 29,7 ezer forinttal lesz magasabb az októberinél. Ez az a minimum, ami a törvény szerint jár – vagyis ezek kifizetésével a kormány nem kegyet gyakorol, hanem többek között a január óta felhalmozott tartozást egyenlíti ki a nyugdíjasok felé. Kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba lépni közmondás szerint, de úgy nézz ki a kormánynak ez sikerül: ugyanis a jövő évre tervezett infláció mértékét is sikerült alultervezniük. Az elfogadott 2020-as költségvetés ugyanis 2,8 százalékos éves áremelkedéssel számol, a jelen tudásunk szerint pedig ennél biztosan nagyobb lesz a drágulás üteme. A MNB kedden kiadott előrejelzése szerint az árak 3,4 százalékkal emelkednek 2020-ban, ami 0,6 százalékkal elmarad a januárra tervezett nyugdíjemeléstől. A kormánynak elvileg bőven lenne ideje módosítani a 2020-as költségvetés inflációs prognózisát, ám ezt várhatóan nem fogja megtenni, ugyanis ebben az esetben az egész költségvetési törvényen végig kellene vezetnie a megemelt inflációs számot. Ez tetemes munkával és egy komplett költségvetési módosítással járna még annak életbe lépése előtt, ami példátlan és kínos is lenne a kormányra nézve. Hacsak nem találnak egy unortodox jogi megoldást a probléma föloldásra, akkor borítékolható, hogy jövő novemberben újra kiegészítő nyugdíjkorrekcióra lesz szükség – bár nem túl elegáns megoldás, hogy a nyugdíjasok hiteleznek a kormánynak azzal, hogy nem kapják meg időben a törvényben biztosított járandóságukat. A jövő évre adott 3,3 százalékos növekedési prognózis viszont azt jelenti, hogy 2020 novemberében valószínűleg nem fizet a kormány nyugdíjprémiumot, mert erre csak a 3,5 százalékos növekedést meghaladó években kerülhet sor.