Kocsis Máté másfél éve hencegett azzal, hogy pszichológiai jelentést írat az ellenzékről, a NAIH még nem vizsgálta az ügyet

New Yorkban találkozott a két külügyminiszter, jól megbeszélték az októberi Orbán-Putyin találkozó menetrendjét is.

Vlagyimir Putyin orosz elnök október 30-i budapesti látogatásáról egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban, az ENSZ közgyűlés helyszínén Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. Erről többet aztán nem is nyilatkozott a magyar miniszter, csak még azt mondta el az MTI-nek, hogy átbeszélték a részleteket és a Putyin-Orbán találkozó várható tartalmát. A két elnök 2013 és 2018 között minden évben találkozott, és ez idén sem lesz másként.

Ennél bővebben nyilatkozott az energetikai és üzleti ügyekről: mint mondta, megállapították, hogy az orosz fél hiánytalanul és határidőre teljesítette a korábban kötött megállapodásokat, megjött az orosz gáz , Magyarország gázellátása biztosított a jövő esztendőre. Készen állnak arra, hogy a további időszakról is tárgyaljanak ezen a területen - tette hozzá Szijjártó Péter. Beszámolója szerint megállapították azt is, hogy a paksi atomerőmű bővítésének előkészítése menetrend szerint haladhat előre.

A miniszterek adtak a keresztényvédő imázs fenntartására is: Szijjártó szerint megállapodtak abban is, hogy a két ország összehangolja erőfeszítéseit a közel-keleti keresztények védelmének érdekében. Magyarország és Oroszország is elismeri - pontosabban, egymást támogatva állítja -, hogy a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon.

Véglegesítettek egy szociális biztonságról szóló megállapodást, illetve az onkológia területén folytatott együttműködésről szóló megállapodást is, amelyeket a csúcstalálkozón írnak majd alá - jelezte a magyar miniszter.