A mindenki előtt nyitott műhely

Szalon egy pincelakásban: első olvasatra meghökkentő. A Nyitott Műhely közönségének persze természetes, még ha nem is magától értetődő.

„A Nyitott Műhely finom hely, sokféle ember tudja magát ott jól érezni, vagyis van, ami ritka és nehéz megteremteni, a helynek szelleme. Ez a szellem, szellemiség nekem nagyon rokonszenves, mert egyszerre jelenti azt, hogy engem érdeklő műsorok vannak, valamint hogy az időnként fölbukkanó pörkölt is rendben.” A Nyitott Műhely honlapján sok művész ajánlása olvasható, így Esterházy Péteré is, aki többször volt vendége, témája azt itt zajló esteknek. Minden sorával egyet érthetünk, bár pörkölt mostanában már nincs. Az irodalmi spiritiszták persze Ady Endre nevét is emlegethetik: a Nyitott Műhely – ami volt raktár és pékség is – csak egy saroknyira található az egykori Délivasút kávéház épületétől, ahol a költő annak idején múlatta az idejét, lévén, hogy innen két házra lakott az öccse, Ady Lajos. (Igaz, a közeli Kék Golyó utcai Siesta szanatóriumban is kereste a gyógyulást, akárcsak Babits Mihály vagy József Attila.) A hely szellemét sokan alakították: képzőművészek, muzsikusok, irodalmárok, filmesek, színészek. Ám feltehető, hogy „Lacianyu” nélkül nem boldogulhattak volna olyan könnyen. „Nehéz ellenállni a rossz szójátéknak: Genius Laci”” – nevezte nevén a főembert Várady Szabolcs. Finta László bőrös mester ugyanis több mint programszervező, valódi házigazda is, akinek a vendégszeretete is betölti a teret. A Déli pályaudvar közelében, a Ráth György utca 4. szám alatti szuterénben 2000 februárjában nemcsak a műhelyét , hanem az otthonát is megnyitotta mindenki előtt. Itt lakik. A bőrös műhely hamar összművészeti térré alakult, de az otthonosság érzete, mint a kezdet kezdetén, most megragadja az ide visszatérőt. És nem nosztalgiázik azon, hogy a hőskorszakban itt bemutatkozó, akkor még ismeretlen jazzformáció milyen hatalmas pályát futott be később. De megfordult itt a Rolling Stones szaxofonosa, Tim Ries, és a Genesis gitárosa, Steve Hackett is – meg Torgyán József, aki csalódottan vette tudomásul, hogy nem sikerült lehengerelnie a hallgatóságát, ezért a Nyitott Műhelyt mérgében „csirkeólnak” nevezte. Az élet egy híján húsz éve nagyon pörög itt, szinte minden napra van valami. Ha a naptárt felütjük: szeptember 28-án Emma Brown angol énekesnő és Sinha Róbert gitárművész fog koncertezni. Másnap a szakrális demokrácia témája kerül terítékre Ruzsa Ágota és Szentirmai Judit estjén. Szeptember 30-án Czakó Zsófia és Molnár Krisztina Rita tart kettős könyvbemutatót. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) egykori alelnöke, Király Júlia közgazdász beszélgetéssorozatának következő vendége Bod Péter Ákos közgazdász, az MNB egykori elnöke lesz. Az Előhívás idei évadában útirajzok, útleírások, útinaplók kerülnek a középpontba. Folytatódik a fiatal irodalmárok Késelés Villával sorozata, az Antonioni filmklub, a Lélek Filmek filmklub, Francia szerelem címmel új filmklub is indul. Pazar hely pazar programokkal.