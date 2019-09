Órákig balhéztak szélsőjobboldaliak az Aurórában, a rendőrség tétlenül figyelt

A középiskolások csupán hat százaléka tanul legalább két idegen nyelvet Magyarországon, ez a legalacsonyabb arány az unióban – derült ki az Eurostat friss statisztikáiból.

Az első helyen Luxemburg áll, 100 százalékkal, ami annak köszönhető, hogy az országban három hivatalos nyelv is van. A második Finnország (99 százalék), a harmadik Olaszország (97 százalék). A hazai nyelvoktatás problémáival, úgy tűnik, a kormány is tisztában van, a korábban beharangozott idegen nyelvi stratégia mégsem készült el, márpedig 2020-tól kötelező lesz a középfokú nyelvvizsga az egyetemi felvételiken. Bár jövőre indul külföldi nyelvtanulási program középiskolásoknak, de ez biztosan nem segít majd azokon, akik jövőre felvételiznek. De még a hosszú távú hatások is kétségesek, ha valóban az a célja a programnak, amiről Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter csütörtökön beszélt: szerinte nem az az elsődleges, hogy az egyetemi felvételihez kötelező nyelvvizsgát megszerezzék a diákok, hanem hogy „meg tudjuk a magyar kultúrát ismertetni másokkal. Hagyományainak, tradícióinkat, sportsikereinket”. Minderre diákonként kétezer eurót – több mint 600 ezer forintot – biztosít az állam.