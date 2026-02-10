A hajléktalanságot illetően is a nők húzzák a rövidebbet, az állam pedig konzerválja ezt az állapotot

A két nem közül a nők vannak kiszolgáltatottabb helyzetben, mert a magyar társadalom patriarchális: a férfi pénzt keres, a nőt a tűzhely mellett látják szívesebben. Ha szegénységről beszélünk, szinte biztos, hogy szóba kerül a hajléktalanság fenyegető lehetősége. Ebben a tragikus helyzetben is a nők húzzák a rövidebbet. A fizetéskülönbséggel, a működő támogatások hiányával az állam konzerválja ezt az állapotot. A civilek saját eszközeikkel próbálják menteni a menthetőt.