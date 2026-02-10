A fiatalok egyre nyitottabbak a témára.
A józsefvárosi Auróra azzal a küldetéssel jött létre, hogy a hatalomnak nem tetsző civil szerveződéseket is befogadja: megszűnésével eltűnik egy ritkaságszámba menő közösségi és kulturális tér. Feltéve, hogy tavaszig nem sikerül új helyet találni.
A két nem közül a nők vannak kiszolgáltatottabb helyzetben, mert a magyar társadalom patriarchális: a férfi pénzt keres, a nőt a tűzhely mellett látják szívesebben. Ha szegénységről beszélünk, szinte biztos, hogy szóba kerül a hajléktalanság fenyegető lehetősége. Ebben a tragikus helyzetben is a nők húzzák a rövidebbet. A fizetéskülönbséggel, a működő támogatások hiányával az állam konzerválja ezt az állapotot. A civilek saját eszközeikkel próbálják menteni a menthetőt.
Ugyanakkor állítják, hogy nem késtek vagy 40 percet - de más is van a határozatban, amiért fellebbeznek ellene az érintettek.
A hatalom rajtunk próbálta ki, hogyan lehet sikeresen működtetni az elnyomó gépezetet – nyilatkozta Schönberger Ádám, a józsefvárosi közösségi helyet fenntartó Marom Egyesület vezetője.
Kihallgatták a nyolc férfit és egy nőt, valamint házkutatást tartottak náluk. Szabadlábon védekezhetnek.
Az önkormányzati választásokon Budapesten a baloldali-liberális pártok győztek. A politológus valószínűnek tartja, hogy ellenhatásként az extrémista szervezetek is nagyobb aktivitást mutatnak majd.
Ismeretlen tettesek után nyomoznak, bár az elkövetők büszkén vállalták a gyújtogatást és rongálást.
Letéptek és felgyújtottak egy zászlót, összefirkálták a falakat - az aurórások feljelentést tesznek.
Legalábbis a Magyar Helsinki Bizottság így látja, úgyhogy feljelentést és panaszt is tesznek az Auróránál történt tétlenkedés miatt.
Budaházyt és társaságát hiába küldték el a szervezők a zárt rendezvényről. Az aurórások feljelentést fognak tenni.
Három demokrata párti amerikai törvényhozó állt ki közleményben a magyar hatóságok által bezárással fenyegetett budapesti Auróra Közösségi Ház megmaradása mellett.
Pillanatnyilag viszont nyitva lehet a budapesti Auróra, írja közösségi oldalán a Helsinki Bizottság.
Bírósági ítélet tette helyre a Sára Botond vezette önkormányzatot, egyelőre nem zárathatják be a civil szervezeteknek otthont adó Aurórát. A 8. kerület sokadszorra fut neki a szórakozóhely felszámolásának.
Megbélyegzés, megfélemlítés, gyűlöletkampány, hatósági vegzálás – a Fidesz mindent bevet a kormánnyal kritikus civil szervezetekkel szemben.
A derék magyar ifjak, a Hatvannégy Vármegye hős honvédői május elsején felkeresték a józsefvárosi Auróra klubot, csak úgy miheztartás végett. A jeles eseményről a Magyar Nemzet számolt be, megjegyezve, hogy bár a klub nyitva volt, a vármegyés különítmény nem vette a fáradságot, hogy bent is körülnézzen.