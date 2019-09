Felmondott a Magyar Nemzeti Filmalap vezetője - az MTI kozmetikázta a hírt

Felállt a székéből Havas Ágnes, a Filmalap vezérigazgatója. A miniszterelnök februárban még a bizalmáról biztosította.

Nyolc és fél év után a Filmalap vezérigazgatója, a Filmszakmai Döntőbizottság elnöke, Havas Ágnes felmondta a munkaviszonyát – adta hírül honlapján a Magyar Nemzeti Filmalap, idézve a felettes szerv, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. közleményét. Ami furcsa mód az MNV Zrt. honlapján csütörtöki lapzártánkig nem volt olvasható. „Most átadom a helyemet azoknak, akik új tervekkel, új elképzelésekkel dolgoznak majd a magyar film hírének öregbítése érdekében és minden bizonnyal tovább segítik az alkotói kreativitás szárnyalását. Biztos vagyok abban, hogy Káel Csaba kormánybiztos úr továbbfejleszti mindazt, amit nyolc és fél év alatt felépítettünk” – mondta többek között Havas Ágnes a közleményben.



Az MTI beszámolójából mindenesetre nem derült ki, hogy Havas Ágnes felmondott az MNV Zrt.-nél, az állami hírügynökség a „távozik” kifejezéssel „finomította” a vezérigazgató döntését. Havas Ágnes távozásával a Filmszakmai Döntőbizottság is vezető nélkül maradt. A Filmalap honlapja szerint utoljára augusztus 29-én ült össze a grémium, korábban havonta kétszer döntött filmszakmai támogatásokról – a forgatókönyv-fejlesztésektől a filmek gyártásáig.



Több kormányközeli médium múlt év nyara fáradozott az azóta elhunyt filmügyi kormánybiztos, Andy Vajna, valamint Havas Ágnes lejáratásán. A jól bevált recept szerint ezúttal is egy frissen létrehozott internetes napló állításaira hivatkozva indították cikksorozatukat. Az Andy Vajna kommunistái című, azóta megszüntetett blog állításaira hivatkozva a Pesti Srácok múlt év szeptemberében, majd novemberben is kommunistázott egy vaskosat.



Január 20-án meghalt Andy Vajna. A Népszava már akkor megírta, hogy helyére Káel Csaba, a Müpa vezetője kerül, ám értesülésünknek látszólag ellentmondott a HVG februári információja. A lap akkor azt írta: „Orbán Viktor magához hívatta Havas Ágnest, a Filmalap vezérigazgatóját, és személyesen biztosította őt a bizalmáról, illetve rákérdezett, hogy szükségesnek látja-e, hogy Vajna után a miniszterelnök új filmügyi kormánybiztost nevezzen ki. Havas pedig nemmel válaszolt.” A Filmszakmai Döntőbizottságot márciusban – Andy Vajna halála miatt is – átalakították, miközben Szász János kiszállt a Hunyadi-filmből.



Augusztus végén aztán kinevezték a Müpa vezérigazgatóját, Káel Csabát filmügyi kormánybiztosnak, aki elképzeléseiről pár napja úgy nyilatkozott az Inforádiónak: miután a sorozatok hódítanak világszerte, szerinte Magyarországon is ez lesz a fő csapásirány. „Nem filmben, hanem mozgóképiparban és mozgóképkultúrában kell gondolkozni” – mondta Káel Csaba.