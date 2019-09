Dühös szülők tüntetnek az iskolaigazgatók védelmében Budaörsön

A két vezetőt évtizedek után mozdíthatják el a helyi iskolák éléről, a szülői munkaközösség értük és az oktatás szabadságéért is az utcára megy.

„Nyár végén derült ki, hogy a két budaörsi iskolaigazgató Turcsik Viktor és Árendás Péter igazgatói pályázatát nem fogadták el, és csak egy évre nevezték ki őket. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nagyon labilissá teszi az iskola életét. Mindkét igazgató hosszú évtizedek óta intézményvezető. Nagyon sokat köszönhet nekik az iskola, a gyerekek és a város is” – mondta a budaörsi blogoldalnak az egyik szervező, Ruzsonyi Ágnes. Demonstrációt szerveznek október elsején Budaörsön a Városháza előtt a szabad oktatásért, a magyar iskolákért és pedagógusokért, a budaörsi iskolaigazgatókért és a szülői önrendelkezésért - értesült a Budaörsi Infó . A tüntetést a helyi szülői munkaközösség szervezte, hátterében pedig a két helyi iskolaigazgató,a Herman Ottó Általános Iskola és az Illyés Gyula Gimnázium vezetőinek leváltása áll:– mondta a budaörsi blogoldalnak az egyik szervező, Ruzsonyi Ágnes.

A pályázatokról szóló felsőbb döntés augusztusra esett, amikor a szülők és a pedagógusok nagy része nyaralt, a visszajelzésre alkalmas fórumok pedig elérhetetlenek voltak. A tüntetést ezért is tették át október elsejére az igazgatók leváltása miatt aggódó szülők. „Úgy gondoljuk, hogy nem történik semmi pozitív változás, ha nem hívjuk fel a figyelmet, mi szülők és a szakma is! (...) Kiállunk azokért a pedagógusokért és igazgatókért, akik a mi gyerekeinkért dolgoznak és élnek. Mindkét iskolaigazgatóért, akiknek nem fogadták el a pályázatát, hiszen ez nem csak munka, hanem hivatás, és az életük.”

„Nem taníthatjuk arra a gyerekeinket, hogy csendben maradunk, akkor amikor ki kell fejeznünk a véleményünket. Ilyen mintát egyszerűen nem adhatunk nekik!”

-hangsúlyozta a megmozdulás fontosságát a blogoldalnak Ruzsonyi. A szervezők szerint ott lesz a tüntetésen Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere és a két érintett iskolaigazgató is. Korábban már több tüntetést, megmozdulást is szerveztek az oktatási reformokért és a bürokrácia csökkentéséért Budaörsön: február 16-án, a miskolci tüntetésen párhuzamosan a városban is demonstráció zajlott, az eső ellenére több mint 500-an vonultak végig Budaörs utcáin. Június 7-én pedig az iskolák államosítása ellen tüntettek a budaörsi Városháza előtt.