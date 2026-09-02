„Ideje, hogy az önkormányzatoknál is megtörténjen a rendszerváltás”

Komoly költségvetési problémáktól szenved, nemritkán csődközelbe került a hazai települések egy jelentős része, s ezt az önkormányzati szövetségek az elmúlt hónapokban többször is jelezték a kormány felé. A kabinet június végére ígérte az egyeztetések megkezdését, ám ez eddig nem történt meg, pedig a szövetségek szerint már nem is az utolsó órákban, sokkal inkább percekben jár sok kistelepülés. Csütörtökre a szaktárca egyeztető fórumot hívott össze, amely előtt Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere beszélt a Népszavának.