Komoly költségvetési problémáktól szenved, nemritkán csődközelbe került a hazai települések egy jelentős része, s ezt az önkormányzati szövetségek az elmúlt hónapokban többször is jelezték a kormány felé. A kabinet június végére ígérte az egyeztetések megkezdését, ám ez eddig nem történt meg, pedig a szövetségek szerint már nem is az utolsó órákban, sokkal inkább percekben jár sok kistelepülés. Csütörtökre a szaktárca egyeztető fórumot hívott össze, amely előtt Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere beszélt a Népszavának.
Számos szolidaritási hozzájárulást fizető település fantáziáját megmozgatta az ítélet, amely kimondta: 2023-ban jogtalanul vont el milliárdokat ezen a címen az állam Budapesttől.
Alternatív ötlettel biztosít ellátást a helyieknek a Pest vármegyei város. Az állami rendszer tehermentesítésében is segít, mégpedig saját pénzből.
Budaörsöt nem tántorította el Budapest esete a Fővárosi Törvényszékkel, amely alig egy hónap alatt tárgyalás nélkül visszautasította fővárosi önkormányzat keresetét szolidaritási adó ügyben – tudta meg a Népszava.
Az önkormányzatokat sújtó sarcon újra emelni akar a kabinet.
Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter, Botka László, Nemény András, Péterffy Attila és Gémesi György is a nyílt levél aláírói között.
Már a kormánypárti településvezetők is átfogó reformot sürgetnek – mondja az ellenzéki összefogás önkormányzati területért felelős kabinetvezetője, Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester.
A 90 éves férfit állítólag kamaszok lökték fel, miután megtudták, hogy ő budaörsi polgármester édesapja.
"Tudtam a felvételről, szóltak azok, akik megpróbáltak rávenni arra, hogy ne induljak a választáson".
A két vezetőt évtizedek után mozdíthatják el a helyi iskolák éléről, a szülői munkaközösség értük és az oktatás szabadságéért is az utcára megy.
A polgármester elmondta: hétfő este kapta az első lakossági panaszokat, és most már ugyanolyan büdös van a településen, mint augusztusban volt.
A nagyvárosokban megvan az esély a változtatásra, de hogy valóban sikerül-e, az a jelöltek minőségén múlik – véli a Budaörsöt 1991 óta vezető Wittinghoff Tamás.
Hivatalosan újjászervezik, lapértesülés szerint inkább beszántják a kormánypárt jelenlegi budaörsi alapszervezetét. A visszavonulás csak időleges, a Fidesz később újabb rohamra indulhat Wittinghoff Tamás városában.
Minden településnek magának kell eldöntenie, hogy milyen oktatást szeretne, hogyan gondoskodik a rászorulókról és a gyámhivatalt is nekik kell működtetniük, egyszóval nekik kell a kezükbe venni mindazt, ami a helyiek sorsát rendezi, ezt - az MTI híradása szerint - Budaörs polgármestere mondta sajtótájékoztatóján, Törökbálinton.
Tíz éve még még védte a helyhatóságokat a Fidesz, mára ellehetetlenítette azokat az Orbán-kormány, amely nem tűr meg semmilyen autonóm szervezetet.
Karácsony Gergely egyelőre csak a kormánya felét nevezte meg, a többi helyre a szövetséges pártok jelöltjeit várja.
Egyre nagyobb az elvárás a választók felől, hogy az ellenzéki pártok emelkedjenek felül a saját érdekeiken – mondja Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere.
A kormányablak vezetője a Tv2-nél tett feljelentést, a polgármester a rendőrségen.
A legócskább komcsi időszakot idézi”, ahogyan Budaörsön egy kormányhivatali dolgozó, illetve rendőrök felügyeletével lefestették a Jobbik közterületi plakátját – írta Wittinghoff Tamás, a település polgármestere a Facebookon.
Sikerül-e elérni, hogy a kormány felülvizsgálja az útdíjrendszert?
Ismét Wittinghoff Tamás (BFE) Budaörs polgármestere a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint, a szavazatok 100 százalékának összesítése után (az eredmény nem végleges).