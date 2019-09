„Komoly kétségek merülnek fel” – Négy pontban fogalmazták meg a Trócsányival kapcsolatos fenntartásokat

Célba ért a migránsozós kampány, a gyanútlanul álldogáló férfit egy idős nő köpte le.

A dj szerint a leköpött férfi Will Smith koncertjén lépett fel, ám az biztos, hogy a világhírű színész és zenész stábjához tartozott, hiszen a rendezvényhez tartozó nyakba akasztót viselt. „Valaki talán azt mondaná, hogy a nő őrült volt, de szerintem undorító rasszista” - írta George Black Cell, aki a felvétel megosztására kérte követőit, hogy minél előbb megtalálják és bocsánatkérésre bírják a köpködőt.

A magyar hozzászólók közül többen is jelezték, elítélik a történteket, és hogy ez a magyar kormány gyűlöletpolitikájának, xenofób migránsozós propaganda eredménye. A helyzet hideglelős abszurditását jelzi, hogy miközben a stáb egy tagját bőrszíne miatt megalázták, a 168 Óra felvétele alapján a migránsozós kampányokért is felelős propagandaminiszter felesége, Rogán Cecília és Tiborcz István is ott bulizott Will Smith koncertjén.