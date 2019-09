Érdemes a negyven fokot harmincnak hazudni? A klímakatasztrófa az idei ARC témája

Az elmúlt négy napban nem lehetett kikerülni Will Smith-szel kapcsolatos híreket Magyarországon. A filmcsillag itt ünnepelte a születésnapját, melynek kapcsán ingyenes hip-hop koncertet adott a Szent István-bazilika előtt, illetve a világsajtónak Budapesten mutatta be a 2018-ban részben nálunk forgatott Gemini Mant.

„Nem hiszem, hogy átírtam a filmnyelvet, de igaz, hogy valami újjal próbálkozom” – mondta Ang Lee kétszeres Oscar-díjas rendező csütörtökön a budapesti Four Seasons hotelben tartott sajtótájékoztatón. Hozzátéve: jelenleg azzal kísérletezik, hogy közelebb hozza a valóságot a mozinéző számára. Ez pedig az úgynevezett 3D+ technológia, mely hatvan helyett százhúsz képkockát alkalmaz másodpercenként, így az emberi szem eddig soha nem látott közelségbe juthat mindenhez, csupán azzal, hogy a vásznat nézi. Ang Lee egyébként már erre törekedett a Pi élete forgatása során is.



Azt, hogy mennyit fejlődött azóta a technika, mindenki láthatja, aki elmegy megnézni a Gemini Mant, olyan közelségbe jutunk az akcióhoz és magához a színészek aurájához is. Will Smith elmondása szerint az első meglepetés akkor érte, amikor Lee közölte vele: felejtse el a sminket, mert a speciális kamera olyan pontos képet alkot majd az arcáról, hogy látszana bármilyen smink. „Hé, haver, másik színészre lesz szükséged” – húzta alá nevetve Smith, aki végül élvezte a különösen hosszú és intenzív beállításokat, mely az életszerűséget varázsolták végül a moziba. Jerry Bruckheimer producer arra a triviális kérdésre, hogy miért választotta Budapestet, udvarias választ adott: mert régóta ismeri hazánkat, számos kitűnő rendező is filmes ment tőlünk Amerikába, de a dicsőség nem az övé, hanem Ang Lee-é.



A direktor beleszeretett magyar fővárosba, ahová először azért jött, hogy megnézze, mennyire tudja majd pótolni Párizst, mivel az ottani felvételekről anyagi okok miatt Bruckheimer hallani sem akart. Ám Lee-t annyira lenyűgözte a budapesti építészet, hogy átírta a forgatókönyvet: így alakult ki, hogy Budapest önmagát alakíthatja a sci-fiben. A producer hozzátette: óriási szolgálatot tett Ang Lee azzal Magyarországnak, hogy egy olyan formában mutatta meg, mint mások még soha. A szakember ezzel a 120 képkocka per másodperces képre, a már említett 3D+ technológiára utalt, mely nem csak a színész arcát mutatja meg smink nélkül, hanem a város karnyújtásnyira látható a vásznon. Azaz, ha akarom, akkor nézhetem a filmet, de a városban is gyönyörködhetünk egyszerre. Vagy külön-külön. Érdeklődés kérdése.

De nem csak az élethűség a meghökkentő ebben az új technológiában. Ahogy Will Smith megfogalmazta, a Gemini Man az első olyan produkció a filmtörténetben, melyben az egyik színész száz százalékosan digitális színész. Azaz nem az ötvenegy éves Will Smith játszotta el önmagát és fiatalították, hanem megalkották a semmiből a színész egy huszonhárom éves verzióját. Innentől kezdve válik ijesztővé ez a technológia, mivel Smith ad abszurdum mostantól forgathat úgy évi tíz filmet, hogy ott sincs. Persze ő inkább egy közös mozit szeretne a fiatal Marlon Brandóval…



Arra az újságírói kérdésre, hogy mi volt a „teremtésben” a legnehezebb, Lee azt mondta: kutatni azt, hogy Will Smith mitől szupersztár harminc éve és ő meg miért nem lett az. „Ezek apró mozdulatok, láthatatlan mimika, talán néha eltaláltuk” – tette hozzá. Mi tagadás, kockázatos vállalás a Gemini Man, melynek forgatókönyvét – nem mellékesen – húsz éven keresztül senki sem merte megfilmesíteni Hollywoodban, pedig Harrison Fordtól Clint Eastwoodig nagyon sok mindenkit felkértek a szerepre. Az „elátkozott projektet” végül Jerry Bruckheimer vette meg 2016-ban a Disney-től.



A Népszava kérdésére elárulta, hogy eleinte ő is elvetette végül a filmtervet: noha nagyon tetszett neki a forgatókönyv, próbafelvételeket készítettek a „fiatal” Jack Nicholsonnal, de az eredmény katasztrofális volt. Ang Lee a digitális technika iránti őrülete kellett ahhoz, hogy a film végül most megvalósulhasson. És, hogy miért lett Will Smith a főszereplő? Bruckheimer igazi produceri választ adott: Will épp ráért és Ang Lee-val akart dolgozni. Ő pedig szinte semmiről sem tehet.