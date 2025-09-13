Hova tovább? - 20 éves az ARC plakátkiállítás

Idén az újbudai Bikás parkban látható Budapest leglátogatottabb köztéri kiállítása, ami olyan kérdésekre keresi a választ, mint: Mi történik velünk és mit érzünk a maszk mögött a globális bizonytalanságban? Tényleg ennyire megváltozott minden? Vagy mi változtunk meg? Te mibe kapaszkodsz, amikor megfordul körülötted a világ? A vakcinákba, távolságtartásba, a lélegeztetőgépekbe, mentőcsomagokba? Vagy a képzelőerőbe és a kreativitásba? A kiállítás október 2-től november 1-ig éjjel- nappal megnézhető.