A politikai kakaskodás, a megélhetési válság, a betiltott Pride és a családalapítás mellett például a vártnál jóval nagyobb mértékben mozgatták meg a zebrák és a Mohu műanyag palackjai az alkotók fantáziáját.
A gyereknevelés márpedig babaillat, áldás és kacagás, üzeni a Mi Hazánk, mit üzeni, ordítja, ahogy csak a gyengédség-orkán kifér a torkán. A Fidesznél is szélsőjobboldalibb (na, ez vajon mi) párt a 24. ARC plakátkiállítás egyik családellenesnek tartott pályamunkáját szemelte ki és ragasztotta felül.
Magyar Pétermesék, vasúti kavalkád, jacht – idén is megvoltak a zsánerek az ARC kiállításon, a Család? címszó azonban sokkal személyesebb, érzékenyebb alkotásokat hívott elő.
A tárlat éjjel-nappal ingyenesen látogatható a Bikás parkban.
Visszakapjuk a szovjet-korabeli címert, Varga Judit bújik meg a szókirakóban, propagandaplakáton az oktatáspártiak – a 23. ARC kiállításon jártunk.
Magyarország legszeretettebb polgárpukkasztó tárlata idén is kihagyhatatlan élményt nyújt, érdemes elmenni a Bikás parkba buborékmentesíteni.
Ismét érvényes és lényegi üzeneteket közvetít az ARC kiállítás, amelynek óriásplakátjai huszonegy éve mutatnak görbe tükröt a mindennapjainknak.
Csodásnak néz ki a felszín, de a lelkünkben káosz van, az ablakunk alatt elnyomás.
Idén az újbudai Bikás parkban látható Budapest leglátogatottabb köztéri kiállítása, ami olyan kérdésekre keresi a választ, mint: Mi történik velünk és mit érzünk a maszk mögött a globális bizonytalanságban? Tényleg ennyire megváltozott minden? Vagy mi változtunk meg? Te mibe kapaszkodsz, amikor megfordul körülötted a világ? A vakcinákba, távolságtartásba, a lélegeztetőgépekbe, mentőcsomagokba? Vagy a képzelőerőbe és a kreativitásba? A kiállítás október 2-től november 1-ig éjjel- nappal megnézhető.
Köztéri kiállítás és utcabútorok közt sétálhatunk az Andrássy út Vörösmarty és Rózsa utca közti szakaszán október közepéig, ahol egy kísérleti projekt részeként lezárták a szervizutakat.
Másodszor látható a plakátpályázat kiállítása az Örs vezér terénél a Budapesti Metropolitan Egyetem mögötti utcában. Megszokhattuk, hogy aktuális témákra reflektál a pályázat, ami idén a klímaváltozás volt. Az ingyenes, szabadtéri tárlat október 13-ig látható.
A globális felmelegedés a nyakunkon, ideje volna már cselekedni – üzenik az ARC közérzeti kiállítás plakátjai.
Ha Zuglóban nem sikerülne helyszínt találnia, a XIII. kerület is befogadná az ARC plakátkiállítást, de a fővároson kívül is van iránta érdeklődés.
A zuglói önkormányzat nem támogatta a kinézett az új helyszínt, így továbbra is bizonytalan, hogy az idén tizennyolc éves ARC plakátkiállítás végül hol talál új otthonra.
Nincs helye a Városligetben a rendezvénynek, és máshol is alig álltak szóba a szervezőkkel.
Bár nyert az ARC plakátpályázatán, így ki is állították a művét az 56-osok terén, kedden mégis átragasztják és így láthatatlanná teszik Peták Dénes Időhurok című plakátját, amelyen idősebb, mai Orbán Viktorok tartanak gumibotot a fiatal, 1988-as Orbán nyakához - jelentette be az ARC kiállítás Facebook-oldalán, amit az Index szúrt ki.
A 17. ARC kiállítás szembeállít minket az elmúlt évek lényeges kérdéseivel: mit jelent civilnek lenni, mit jelent magyarnak lenni? A fő képre kattintva galéria nyílik. FOTÓK: Tóth Gergő.
Budapesten, az 56-osok terén, ahol csaknem 100 alkotást láthat a közönség. Az idei pályázatra több mint 1100 pályamunka érkezett, ebből 94 alkotás látható a kiállításon, 80 külön óriásplakáton, 14 pedig úgynevezett gyűjtőplakáton.
Geszti Péter a közelmúltban szellőztette meg a szomorú hírt, miszerint elképzelhető, hogy az idei évben elmarad az ARC plakátkiállítás, miután több szponzor is visszalépett. Most a Népszava megkeresésére megerősítette: idén is megtartják a rendezvényt, méghozzá a híresztelésekkel ellentétben ingyenesen.
A Macskabajusz Művek Egyenlőség, testvériség, közbeszerzés című, felemás futballpályát ábrázoló plakátja lett a 14. ARC plakátkiállítás pályázatának győztes munkája, melyet a többi 110 pályaművel együtt péntektől láthat a közönség az Ötvenhatosok terén.