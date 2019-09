Orbán máris veszített Trump botrányán

Az amerikai elnök frissen lemondott ukránügyi megbízottja, Kurt Volker régóta egyengeti a Fidesz washingtoni kapcsolatait. A Kongresszusban azonban nem erről fogják faggatni.

A magyar kormány fontos washingtoni emberét veszítette el a Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonbeszélgetése nyomán kirobbant botrány első hetének végén. Kurt Volker pénteken mondott le az Ukrajnával foglalkozó különmegbízott tisztségéről, miután Rudi Giuliani volt New York-i polgármester, aki most Trump személyes ügyvédje, a nyilvánosság előtt belekeverte a már az elnök elmozdításával fenyegető ügybe. Giuliani ezzel azt próbálta igazolni, hogy a külügyminisztériummal együttműködve képviselte a Fehér Házat Ukrajnában, miközben az amerikai diplomácia kerülni próbálta ezt a kényes részletet. A jelek szerint ugyanis Trump, Giuliani és Volker hónapokon át dolgozott azon, hogy terhelő bizonyítékokat szerezzen be az elnök egyik legfőbb ellenfele, a Demokrata Párt elnökjelöltségére pályázó Joe Biden ellen. Volker pályája a CIA-nál kezdődött, majd a 90-es évek közepén, a Horn-kormány idején egy hároméves budapesti diplomáciai kiküldetéssel folytatódott. A magyarul is megtanuló diplomata itt került jó viszonyba a Fidesz több vezetőjével, amit azóta is mindkét oldalról gondosan ápoltak. Volker pályája később egészen a NATO-nagykövetségig ívelt, és Trump hatalomra jutásakor állítólag ő és a magyar kormány is abban reménykedett, hogy budapesti nagykövet lesz. Ehhez azonban kevésnek bizonyult hűsége a Republikánus Párthoz - főleg, hogy éppen a néhai John McCain szenátorhoz kötődött, akivel Trump viszonya finoman szólva is viharos volt. Volker jelenleg még a magyar kormányhoz közeli Hungary Initiative alapítvány kuratóriumi tagja. Az alapítvány honlapján neve együtt szerepel April Foley volt budapesti nagykövetével, aki továbbra is Orbán lelkes híve, George Pataki volt New York-i kormányzóéval, továbbá Martonyi János volt külügyminiszterével és Fellegi Tamás volt fejlesztési miniszterével, aki szintén hosszú ideig szervezte az Egyesült Államokban a magyar lobbit. Az amerikai diplomata az elmúlt években is többször megfordult Budapesten. Utoljára áprilisban, amikor arról győzködte az Orbán-kormányt, hogy ne gátolja tovább a NATO-Ukrajna tanács munkáját. Az eredmény közismert, Volkert ennek ellenére egészen mostanáig a magyar jobboldal fontos amerikai támogatójaként tartották számon. Az 55 esztendős diplomata eddig fényesen alakuló karrierje most alighanem megbicsaklik. A Kongresszusban már a jövő héten bizottsági meghallgatások lesznek, ahová őt is beidézték. Egyelőre nem világos, hogy személy szerint van-e mitől tartania. Ez attól függ, hogy Trump politikai érdekében eljárva túllépte-e a hivatalával járó hatáskört.