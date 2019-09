Felpörög a Trump elleni eljárás

A demokrata párti többségű amerikai képviselőház hírszerzési, külügyi, illetve ellenőrzési bizottsága az elkövetkező napokban számos külügyminisztériumi tisztségviselőt kíván meghallgatni Donald Trumpnak az ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetése ügyében.

Idézést kapott maga Mike Pompeo külügyminiszter is, akitől azt várják, hogy mutassa be Rudy Giulianinak, az elnök ügyvédjének az ukrán kormányzattal történt kapcsolatfelvétele dokumentumait. Meg akarják hallgatni Kurt Volkert, a külügyminisztérium ukrajnai ügyekkel foglalkozó eddigi különmegbízottját is, aki pénteken lemondott tisztségéről, miután a neve felmerült a Trump és Volodimir Zelenszkij közötti kommunikációval kapcsolatban – konkrétan úgy, hogy Volker felajánlotta Giulianinak, „összehozza” Zelenszkij egyik bizalmasával. Nancy Pelosi házelnök, aki korábban mindig óvta a demokratákat attól, hogy az alkotmányos vádemelési eljárás, az úgynevezett impeachment eszközével próbálják elmozdítani hivatalából Donald Trumpot, mert nem érezte elég erősnek a kezükben levő ütőkártyákat, a minap úgy döntött, hogy most mégis bele kell vágni, és elrendelte, a képviselőházi szakbizottságok vizsgálják meg, hogy indokolt-e az impeachment folyamatának a megindítása. A Trump-Zelenszkij beszélgetés leiratánakaz amerikai elnök arra kérte ukrán hivatali partnerét, nézessen utána Joe Biden és fia ukrajnai ügyeinek. Biden, aki Barack Obama demokrata párti elnök mellett volt alelnök, mindeddig a legesélyesebb pályázónak számított a demokraták elnökjelöltségére a jövő évi elnökválasztáson – vagyis a demokraták értelmezése szerint Trump egy külföldi állam közreműködését kérte egyik legfőbb belpolitikai riválisának a lejáratásához. Az ügy, aminek Trump úgymond utána akart nézetni, azzal kapcsolatos, hogy Joe Biden fiának egy időben – még az előző ukrán államfő alatt – jól jövedelmező állása volt egy ukrán energetikai cégnél. Az egyik gyanú szerint Biden, amerikai alelnökként, saját hivatali befolyását használta arra, hogy a fia megkapja a pozíciót, a másik állítás pedig arról szól, hogy később Biden nyomására váltották le azt az ukrán főügyészt, aki állítólag vizsgálódni próbált az amerikai alelnök fiának az ukrajnai üzleti ügyeit illetően. Az ügy érthető módon Bidennek sem jött jól, és Iowa államban, ahol időrendben az első elnökjelölt-kiválasztó gyűlést (caucus) fogják majd tartani, a hétvégén a Des Moines Register, a CNN és a Mediacom Iowa Poll közös felmérése szerint Biden elvesztette első helyét a demokrata párti aspiránsok között, és Elizabeth Warren, Massachusetts állambeli szenátor tört az élre. Az impeachment eljárás megindításához a demokratáknak van elég politikai muníciójuk, mert ők uralják a képviselőházat. Trump menesztéséhez azonban kétharmad kellene a szenátusban, márpedig ott szilárd republikánus többség van.