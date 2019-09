Áramütést okozhat egy kávéfőző, blokk nélkül is visszaveszi a Lidl

Csak 2011 és 2018 között 665 milliárd forintot vett ki az Orbán-kormány az autósok zsebéből azzal, hogy nem csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját az uniós minimumszintre. A Matolcsy György segítségével harmatosra gyengített forint miatt viszont mára elfogyott a mozgástér.

A Népszava számításai szerint 2011 és 2018 között összesen 665 milliárd forintot vett ki az autósok zsebéből a Fidesz-KDNP-kormány azzal, hogy nem csökkentette az üzemanyagok jövedékiadó-tartalmát az unió által engedélyezett legalsó szintre. Miközben az elmúlt kilenc év során az Orbán-kormány jóval a legalacsonyabb lehetséges szint felett tartotta a sarc szintjét, a csökkentési mozgástér mára elillant: a két termék unió által engedélyezett, euróban meghatározott legalacsonyabb adószintje ugyanis a forintgyengülés miatt beérte, sőt néhány fillérrel alighanem meg is haladja a hazai jövedékiadó-szintet. A hazai valuta mélyrepülése tehát nem csak az olajáron, hanem az adón keresztül is emelési nyomást fejt ki az üzemanyagárakra. Az illetékes Pénzügyminisztérium (PM) szerint ugyanakkor emiatt nem kell növelni az adót. Kérdés, mit szól ehhez az EU. Az Orbán-kormány „teljesítette” az MSZP egyik követelését, hogy az üzemanyagok után fizetendő jövedéki adó ne legyen magasabb az EU által elvárt minimumszintnél – fogalmazott az ügy kapcsán lapunknak Tóth Bertalan szocialista pártelnök. Csak épp nem az adót csökkentette, hanem a forintot rontotta – tette hozzá. A Fidesz-KDNP ellenzékből még rendszeresen követelte az üzemanyagok adószintjének az unió által megengedett legalacsonyabb szintre csökkentését, sőt a szociálliberális kabinetektől számon kérték, hogy miért nem harcolnak az EU-előírás csökkentéséért. Ehhez képest 2010 után az Orbán-kabinetek lényegében csak emelték az üzemanyagok jövedéki adóját. Az átlag 391 forinton álló benzinen jelenleg 120, a mintegy 417 forintért mért gázolajon pedig 110,35 forint a literenkénti jövedéki adó. Az áfa ezen plusz 32, illetve 30 forint. (2016 közepe óta, ha az olajár negyedévi átlagára 50 dollár alá esik, a két termék jövedéki adója nettó 125, illetve 120,35 forintra nő. Ezt 2016 végén, 2017 elején életbe is léptették, de az azóta ismét 50 dollár felett álló olajár miatt jelenleg az alacsonyabb értékek érvényesek.) Az Unió a minden tagországra kötelező jövedékiadó-tartalom legalsó szintjét a benzinnél 35,9, a gázolajnál pedig 33 eurócentben írja elő. Ott, ahol nem eurót használnak, ennek helyi pénznemben számított szintjét annak előző év október 1-i árfolyama határozza meg. A 2011-es 274 forintról mára 335 forint fölé jutottunk. Az Orbán-kabinetek az elmúlt kilenc év során mostanáig bármikor csökkenthették volna az üzemanyagok jövedéki adóját. Ezt több ellenzéki párt is követelte. Az MSZP 2013-ban és 2014-ben törvénymódosító javaslattal is élt, amit a kormánytöbbség lesöpört az asztalról. Számításunk szerint 2011-ben a tankolók literenként bruttó 27, illetve 25 forinttal fizettek többet a benzinért és gázolajért annál, mint ami még nem sértett volna EU-előírást. Ez az éves forgalomra vetítve a benzinnél 46, a gázolajnál pedig 82 milliárd forint „jatt”. A forint folyamatos értékvesztése ellenére a literenkénti összeg ezután is rendre 10-20, illetve 5-10 forintot tett ki. Ezzel a Fidesz-KDNP a benzinnél 20-30, a gázolajnál pedig 40-60 milliárd forintot húzott ki évente az autósok zsebéből. (A költségvetés trükkös többletbevétele azért nem csökkent jelentősen, mert a forint romlása közben egyre többet tankoltunk.) Végtére is az Orbán-kabinetek teljes éveiben a benzint használók 223, a dízelesek pedig 442 milliárd forinttal fizettek többet az államnak annál, mint amennyit az unió még megengedett volna.



Mára viszont a forint már betette a kaput. A pénteki 335,7 forintos euróárfolyamot számítva – amitől a jövő keddi, hivatalos érték aligha tér el jelentősen – az alsó uniós határ a benzinnél bruttó 60, gázolajnál pedig 50 fillérrel már meghaladja a hazai mértéket. Vagyis – legalábbis az uniós szabályok betartásához – ennyivel már emelni kéne a jövedéki adótartalmat. „A hatályos uniós előírások értelmében az árfolyamváltozás miatt a benzin, illetve a gázolaj jövedéki adójának az emelésére nem lesz szükség” - üzente mégis lapunknak a PM. A kormány a családok, a háztartások és vállalkozások érdekét szem előtt tartja, így a térségben Magyarországon kell az egyik legalacsonyabb jövedéki adót fizetniük az autósoknak – fűzték hozzá.