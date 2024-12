Egy cipő mind felett

Ősz óta nagyot szól a Lidl ötezer forintos sportcipője, amely az áruházlánc sárga, kék és piros színeiben pompázik, és még Lidl-logó is van rajta. A limitált számban megjelent surranót egyesek ráadásul még drágábban is árulják a neten, miközben a cég már kijött a saját tervezésű pólójával, zoknijával, pulcsijával és papucsával is. A kérdés az, mi késztet egy élelmiszerláncot arra, hogy tudatosan rikító/csúnya cuccokkal építsen imidzset.