Véráldozat

Akár el is viccelhetnénk. Mondjuk azzal, hogy akkora tömeget, amekkora péntek délben a kormányzati klímacinizmus ellen tüntetett, ők évek óta már csak sokmilliárd forint közpénz elköltésével, közmunkások és állami/önkormányzati alkalmazottak kivezénylésével tudnak összerántani. (Ennyi fiatalt pedig sehogy: újabban a rezsialáírást is fizetett diákmunkások gyűjtik az egykori ifjú aktivisták helyett.)

Vagy azzal, hogy a magyar köztársasági elnöknek már ahhoz is hazudnia kell – 2030-ra szén-dioxid-semleges áramtermelést, miközben a kormánynak esze ágában sincs bezárni Mészáros Lőrinc szénerőművét, Paks2 pedig jó eséllyel még tíz év múlva is a tervezőasztalon lesz, áramot termelni meg semmiképpen, még a hivatalos álláspont szerint sem fog addigra –, hogy beengedjék a nemzetközi klímacsúcsra.

Abban azonban semmi vicces nincs, ha egy elveit naponta váltogató, önkritika nélküli (ez is súlyos személyiségzavar ám, nem csak az Asperger!) miniszterelnök kabinetjének egyik tagja „16 éves beteg kisgyereknek” nevezi azt a Greta Thunberget, akinek feltűnése és kényszeres igazmondása egy egész generáció számára tette átélhetővé, hogy egy demokráciában nemcsak a felelősség egyetemes - beleértve azokat is, akik még választójoggal sem rendelkeznek -, hanem a cselekvés lehetősége is. Kedves Gulyás Gergely úr, tényleg a svéd diáklány lenne „beteg”? Nem véletlenül azoknak a fejében van valami nagyon súlyos baj, akik szerint a stadion is egészségügyi intézmény, a klímaválság csak egy újabb baloldali trükk a keresztény-nemzeti politika meggyengítésére, a magyar nép legnagyobb teljesítménye pedig az volt az elmúlt tíz esztendőben, hogy egy sem előtte, sem utána nem sokat mutató debreceni focista a levegőben ollózva betalált a Fradi kapujába?

És – ha már itt tartunk – kedves Áder János, ön szerint kinek van nagyobb mozgástere, ha meg akarja menteni a Földet, egy köztársasági elnöknek, vagy egy ADHD-s iskolásnak? Ezzel szemben pedig ki tett többet a valóságban: ön-e, az összes elnöki jogkörével, vagy az a gyerek, akit ez a szánalmas gyülekezet, az úgynevezett magyar hatalmi elit most megpróbál megbélyegezni?

Amúgy persze jó helyre ment az a Gulyás-mondat: legalább látszik, hogy hol húzódnak a törésvonalak. Az a helyzet ugyanis, hogy a holnap áderjánosai tegnap iskolába mentek, azok pedig, akikre érdemes lesz majd valami komolyabb feladatot, közösséget, közfeladatot bízni a későbbiekben, a klímatüntetésre. Ha a fideszes élcsapat számára Greta Thunberg a kijelölt ellenség, akkor vele együtt a front túloldalára kerül mindenki, aki nem akar beletörődni, hogy a féktelen étvágyú mai hatalmasok az ő majdani életminőségének rovására folytassák a már így is minden képzeletet felülmúló gazdagodásukat.

Idáig egyszerűsödött a képlet: az is jó, ha egy mai tizen-huszonéves lemond a vörös húsról, az autóhasználatról vagy a repülésről a bolygó érdekében – de sokkal biztosabb, ha mostantól nulla szavazatot ad minden olyan pártra, amelyik (bármilyen megfontolásból) hajlandó kockára tenni a jövőjét.