Közvetlen uniós forrásokat kért a finn miniszterelnöktől Karácsony

Nagytakarítást tartott a Budapesti Temetkezési Intézet, miután kiderült, hogy a több temetőben saját zsebre is dolgoztak az alkalmazottak.

Több fővárosi temetővezetőt menesztettek a feltárt szabálytalanságok miatt – jelentette be hétfőnm a Budapesti Temetkezési Intézet (BTI) Zrt. vezérigazgatója. Horváth József az MTI-nek is elküldött közleményében emlékeztetett: április végén érkezett bejelentés hozzá, hogy több temetőben szabálytalanságok tapasztalhatók a sírhely-előkészítés, sírkőállítás, és a sírgondozás körül; az esetről akkor lapunk is beszámolt. Mint Horváth fogalmaz, felmerült, hogy „a családok egyedi igényei alapján ellenőrizhetetlen pénzmozgások történnek” - magyarul, a sírásók feketén, 50-100 ezer forintért vállaltak sírgödör-mélyítést és bélelést , és arra hivatkoztak, hogy a plusz pénzből főnökeiknek is kell juttassanak.

A BTI ezért azonnal vizsgálatot indított, majd amikor szeptemberben a főpolgármesterhez is eljutottak a panaszok, a vizsgálatot a temetkezési intézet kiterjesztette.A belső átvilágítás után végül három temetővezetőt menesztettek, a fekete pénzmozgások és egyéb szabálytalanságok miatt; az is kiderült, hogy a sírköves vállalkozók által benyújtott dokumentumok is kozmetikázottak voltak. Emiatt utóbbiakat írásbeli elmarasztalással, és prémiummegvonással sújtották.

Hogy megelőzzék a hasonló helyzeteket, a BTI vezérigazgatója két új díjtételt vezetett be a temetőkben a szertartás-előkészítés és lebonyolítás során, valamint gyorsabb eljárásrenddel segítik a a velük dolgozó vállalkozókat. Horváth azt is hozzátette, hogy javaslatot tesz Tarlós István főpolgármesternek a temetkezésre vonatkozó fővárosi közgyűlési rendelet módosítására.