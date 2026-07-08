Alig költ védelemre a katonailag semleges Írország, ez pedig egész Európának kockázat

Miközben a NATO tagállamok a GDP 5 százalékára növelik a védelmi kiadásaikat, a katonailag semleges Írország a nemzeti össztermék mindössze 0,2 százalékát, 1,2 milliárd eurót áldoz a védelemre. A szigetország biztonsága viszont valójában az egész kontinens számára fontos lenne: nélkülük nincs biztonságban a globális kommunikáció.