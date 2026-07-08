Miközben a NATO tagállamok a GDP 5 százalékára növelik a védelmi kiadásaikat, a katonailag semleges Írország a nemzeti össztermék mindössze 0,2 százalékát, 1,2 milliárd eurót áldoz a védelemre. A szigetország biztonsága viszont valójában az egész kontinens számára fontos lenne: nélkülük nincs biztonságban a globális kommunikáció.
Mindezt alighanem a stratégiai nyugalom jegyében teszi.
Már önmagában az, hogy gondolkodnak a lépésen is példátlan az EU soros elnökségét adó országgal szemben. Felvetődött egy ellenrendezvény szervezése is.
Egyértelművé tette, hogy Ukrajna nélkül nem lehet Ukrajnáról tárgyalni.
Az Európai Tanács elnöke indul a nyári EP-választáson, és ha megválasztják EP-képviselőnek, akkor lemond. Ebben az esetben átmenetileg helyét az unió soros elnöke, azaz júliustól Magyarország kormányfője, Orbán Viktor venné át.
A jogállam érvényesüléséről szóló párbeszéd elindítását és az európai uniós támogatási alapok, valamint a jogállam összekapcsolását előíró jogszabály elfogadását tartaná legnagyobb személyes sikerének Michael Roth EU-ügyi államtitkár a júliustól decemberig tartó német soros uniós elnökség végén.
Az ellenzéki főpolgármester-jelölt a jelek szerint számít rá, hogy az ellenzéki vezetésű városok egy fityinget sem kapnak majd. A túlélés záloga lehet, ha Brüsszel közvetlenül küld nekik támogatást.
A közép-európai országok ugyan hevesen ellenállnak a kötelező kvótáknak, elutasítják a menekültek betelepítését, ám a jelek szerint Magyarország is hiába „üzent Brüsszelnek”. A soros elnök Málta ugyanis ragaszkodik a kötelező kvótákhoz, s e tekintetben az Európai Bizottság támogatására is számíthat.