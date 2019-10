Nem fér bele Tarlós „megafonos” incidense

A budapestiek 43 százaléka szerint romlott Tarlós István megítélése a „megafonos” akciója után – derült ki a Publicus Intézet friss kutatásából, amelyet a Népszava megbízásából készített.

A főpolgármester korábban Tordai Bencével veszett össze egy nyilvános eseményen, miután a Párbeszéd politikusa arra akarta rábírni, hogy vitázzon Karácsony Gergellyel, az ellenzék főpolgármester-jelöltjével. Tarlós végül megafont tartott Tordai Bence arcához és úgy kommunikált az ellenzéki politikussal. A megkérdezettek 59 százaléka hallott erről az incidensről, a fideszes voksolók fele is. Egyedül nekik tetszett az akció: a kormánypártiak 30 százaléka szerint ettől tovább javult Tarlós megítélése. Ugyanakkor a bizonytalanok 52 százaléka, az MSZP, a Demokratikus Koalíció és a Momentum szavazóinak nagyjából 80 százaléka, valamint az LMP és a Jobbik voksolóinak 55 százaléka szerint romlott a főpolgármester pozíciója.

Ehhez kapcsolódóan a Publicus arra is rákérdezett, hogy a politikusok között belefér-e a Tarlós-Tordai vitához hasonló esemény. A nagy többség, 73 százalék szerint nem, a fideszesek 52 százaléka is ezen az állásponton volt.

A kutatásból az is kiderült, hogy a budapestiek nagy többsége, 72 százaléka hallott arról, hogy az ellenzéki főpolgármester-jelölt több alkalommal is vitára hívta Tarlóst. Arról pedig 82 százalékuk tud, hogy a jelenlegi főpolgármester különböző indokokkal kitért a vita elől. A megkérdezettek több mint fele úgy látja, az lett volna a helyes, ha Tarlós kiáll vitázni, egyedül a Fidesz szimpatizánsok értenek egyet a főpolgármesterrel: 71 százalékuk úgy véli, jól tette, hogy nem állt ki Karácsonnyal.

A felmérés során - amely Karácsony Gergely mondatait titokban rögzítő hanganyag nyilvánosságra kerülése előtt készült - azt is megkérdezték a biztosan szavazóktól, hogy kire húznák az x-et a főpolgármester-választáson. E szerint továbbra is hajszálnyi a különbség Tarlós és Karácsony között, a kormánypárti jelölt 49, míg az ellenzéki aspiráns 47 százalékon áll. Puzsér Róbert – a Publicus szerint – a szavazatok négy százalékra számíthat, míg Berki Krisztián nulla százalékon áll.