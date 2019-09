Hallgatnak a százmilliókból újjáépített Aranyvonat küldetéséről

Legalább 330 millió forintból építik újra az egykor a Szent Jobbot szállító vasúti díszkocsit, de arról senki nem beszél, miként használnák fel. Az újabb országjárásra vonatkozó kérdéseket süket csend fogadta.

A nyárvégi hőhullámokban fulladozva kevesen figyelhettek fel a Közbeszerzési Értesítőben, augusztus 30-án közölt bejelentésre , mely szerint második üteméhez ért az „Aranyvonat” vasúti díszkocsi felújítása. A megbízást a Magyar Nemzeti Múzeum megbízásából a 251,9 millió forintért vállalta a Dunakeszi Járműjavító Kft.. Mint az Átlátszó cikke emlékeztet rá, ez a cég már az első, 2016-ban megkezdett felújítási ütemben is részt vett, és – akkor párban a MÁV Nosztalgia Kft.-vel – 78,7 millió forintot kértek a munkáért.

A projekt tehát legalább 330,6 millió forintba kerülhetett;

vagy akár ennél többe is, hiszen egy augusztus 23-i kormányhatározat 70 milliós forrást biztosított a „Szent Jobb ereklyeszállító díszkocsi” befejezésére (az nem egyértelmű, hogy ez plusz összegnek számít a közbeszerzési dokumentumokban szereplő tételekhez képest.)

Keresztes mozdony vitte, koronaőrök kísérték Az Aranyvonat név sokakban negatív érzéseket kelthet, ám itt nem a nyilasok által összerabolt több milliárd dollárnyi értékű aranyat és kincset szállító szerelvényről van szó. A Nemzeti Múzeum azt a bizánci stílusban épített, aranyozott vasúti kocsit rekonstruálja több százmillióért, ami egy szerelvény részeként 1938-ban – István király halálának kilencszázadik évfordulóján és a Budapesten megrendezett, 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából – országjáró körútra vitte a Szent Jobbot, útján pedig díszesen öltözött koronaőrök kísérték. A program olyan népszerűnek bizonyult, hogy többször is megismételték, a kettőskereszt orrdíszes mozdony vezette Szent Jobb-szerelvény 1941-ig bejárta a bécsi döntésekkel visszacsatolt országrészeket is. A vasúti kocsi sorsáról 1944 után már nem lehetett biztosat tudni, feltehetőleg megsemmisült a II. világháború során.

Gyanúsan sok az egybeesés

Az „Aranyvonat első útja egybeesett az első, Budapesten megtartott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal. Talán több mint érdekes egybeesés, hogy az újjáépített vasúti kocsit 2020-ban adhatják át, éppen a második, Budapesten megrendezett (szám szerint 52.) Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus indulása előtt. A közbeszerzési dokumentumban és a kormányhatározatban ráadásul következetesen ereklyetartó díszkocsiként emlegetik a járművet; a kocsi leírásából az is kiderül, hogy átépítése után 120 kilométer/ órás maximális sebességgel, normál vasúti síntávon futhatna, és ellátják korszerű légkondicionálással is.

A párhuzamok láttán felmerült bennünk, hogy jövőre újra országjáró körútra vinnék a Szent Jobbot, összekapcsolva az eucharisztikus rendezvénnyel. Kerek évforduló ugyan nem várható, nincsenek erről szóló nagy bejelentések sem, de ismerve a NER Horthy-kor iránti nosztalgiáját és erős szimbólumokra épített politikai kommunikációját, az ötletnek lehet realitása.

A koronaőrök nem adják fel

Várja és támogatja a Szent Jobb újbóli útra kelését Woth Imre, Magyar Királyi Koronaőrök Egyesületének elnöke is; hiszen ők voltak azok, akik hét-nyolc éve óta lobbiznak az „Aranyvonat újjáépítéséért”, és szívós, munkával, három MÁV-vezetést is „elfogyasztva” végül elérték céljukat. „Megszoktuk már a várakozást, 22 évbe telt, hogy az egyesületet be tudjuk jegyezni” - mondta lapunknak bizakodva Woth. Az egyesület fő célja mindenesetre az, hogy „Aranyvonat” újra közönség elé állhasson, az őrség tagjai pedig felölthessék díszegyenruhájukat és újra ott lehessenek a díszes vasúti kocsin - ezzel beteljesítve elődeik kívánságát.

Egyszer kérhetnek is valamit

Wothék elhivatottsága tehát egyértelmű. Az ügyben megkeresett állami és egyházi intézmények azonban igencsak furcsán

kitérően vagy egyáltalán nem reagáltak arra a kérdésre, hogy terveznek-e újabb országos Szent Jobb-körmenetet, részt vesznek-e ilyen programban.

a egyértelműen jelezte, hogy nincs közük az ereklyeszállító kocsihoz, a világ katolikusait összehívó NEK nem politikai rendezvény, és semmiféle politikai üzenete nincs. A határozott elutasítás mögött azonban az aggodalmat is érzékeltük: nem hivatalos forrásból úgy tudjuk, a Kongresszusnál inkább csak remélik, hogy nem lesz dolguk a nevével is rossz emlékeket ébresztő „Aranyvonattal”. Egyelőre nem kaptak az ereklyeszállítással, a programok összekötésével kapcsolatos kormányzati megkeresést, ez azonban akár változhat. Mint a A Szent István Bazilika plébániája például nem válaszolt levelünkre, de névtelenséget kérő egyházi forrástól úgy értesültünk, hogy a Esztergom-Budapesti Főegyházmegyénél tudnak ilyen törekvésről, és szeretnék minél távolabb tartani magukat tőle – mivel a királyi ereklye helye álláspontjuk szerint a Bazilika nemrég felújított kápolnájában van, nem pedig a síneken. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) titkárság. A határozott elutasítás mögött azonban az aggodalmat is érzékeltük: nem hivatalos forrásból úgy tudjuk, a Kongresszusnál inkább csak remélik, hogy nem lesz dolguk a nevével is rossz emlékeket ébresztő „Aranyvonattal”. Egyelőre nem kaptak az ereklyeszállítással, a programok összekötésével kapcsolatos kormányzati megkeresést, ez azonban akár változhat. Mint a 24.hu rámutatott,

az Orbán-kabinet a Kongresszus apropóján több mint 24 milliárdos támogatást nyújtott a főegyházmegyének. Azt már mi tesszük hozzá, hogy a források fejében akár kérhetnek is majd valamit.

Azt is érdemes észben tartani, hogy NEK egyik fő helyszíne a Kőbánya-felső vasúti csomópont mellett álló Hungexpó lesz.

Mintha meg sem hallották volna

A legfurcsább reakció a kormányzati oldalról érkezett. Levelet írtunk a felújítást és átalakítást megrendelő Nemzeti Múzeumnak, ahol jelezték, hogy kérdéseinkkel az Emberi Erőforrások Minisztériuma foglalkozik majd. A minisztérium által jóváhagyott, napokkal később küldött válasz viszont csak arra tért ki, hogy „ A rekonstruált díszvagon bemutatására várhatóan 2020 első felében kerül majd sor, ezt követően a nagyközönség is megtekintheti.” Mintha nem is kérdeztünk volna rá az esetleges Szent Jobb országjáró körútra, vagy hogy milyen körülmények között mutatják be a díszkocsit. Újabb levelet írtunk, ezúttal már egyenesen az EMMI sajtóosztályának, amelyben megkérdeztük:



Van-e olyan információjuk, hogy 2020-ban országjáró körútra vinnék a Szent Jobbot? Ha igen, ehhez szállítóeszközként használnák-e a felújított ereklyetartó vasúti kocsit is?

Ha lesz ilyen országjáró körút, akkor pontosan mikor, hány napig tart majd, mely városok érintésével és milyen útvonalakon zajlana?

Mekkora költségvetésű lesz, lehet terveik szerint ez a Szent Jobbhoz kapcsolódó rendezvény?

Amennyiben más program keretében mutatják be a felújított vasúti kocsit, az mikor lesz és milyen eseményen láthatja a nagyközönség?"

Erre a minisztérium már nem reagált. A Miniszterelnökséggel is próbálkoztunk, de ők nem is fáradtak a válaszadással.

A hallgatás, mint taktika