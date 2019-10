Ha nem Tiborcz-adónak hívnák, a budapestiek háromnegyede kivetné a gazdagokra

Hosszú még az út, ami a gyógyszerre való pénz összegyűjtésétől az esetleges gyógyulásig vezethet – derült ki Molnár Márk Péter orvos-közgazdász szavaiból, akit arról kérdeztünk: a gyakorlatban mi az útja annak, hogy a még csak Amerikában törzskönyvezett 2,1 millió dollárba kerülő, Zolgensma nevű gyógyszert a hírekből ismerté vált Zente megkaphassa.

Molnár Márk szerint bár gyógyszerként törzskönyvezték, az SMA új terápiája nem egy hagyományos értelemben vett gyógyszer, hanem egy több elemű technológia. Génterápiáról van szó, konkrétan egy vírus segítségével csak egy DNS-darabot juttatnak a szervezetbe, és ennek a DNS-darabnak kell beépülnie a páciens génállományába. A világon néhány centrumban próbálták ki ezt az eljárást, és ötvennél kevesebb beteg vett részt a gyógyszerpróbában. A készítmény kockázatairól, mellékhatásairól is csak kevés a tapasztalat. A gerincvelő eredetű izomsorvadásban (SMA-ban) most elérhető terápiák csak pótolják a szervezetből hiányzó enzimet. Az új eljárással viszont a szervezet képes lesz önmaga előállítani azt. Így, noha személyre szabott gyógyszerről beszélünk, maga az eljárás inkább egy orvosi beavatkozás. Arra a kérdésre, hogy miként juthat hozzá a kisfiú a készítményhez, Molnár Márk azt felelte, az az alkalmazhatóság feltétele az Európai Unióban, hogy legyen egy európai uniós törzskönyve a készítménynek. Ez a Zolgensma-nak még nincs. A hatályos jogszabályok szerint, ha az adott betegségre nincs más elérhető terápia, és a készítmény kockázatai nem erősebbek, mint a várható haszon, valamint a kezelést végző orvos úgy ítéli meg, hogy ez a gyógyszer az egyetlen lehetőség, akkor kérheti az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettől (OGYÉI) az úgynevezett indikáción túli gyógyszerrendelést. Az OGYÉI erre a kérésre kiadhat egy egyedi határozatot, hogy a kockázatok és a várható eredmény, valamint a lehetséges alternatívák ismeretében beleegyezik-e abba, hogy egy Európában nem engedélyezett szerhez hozzájusson a konkrét beteg. Ám miután ennek a szernek van alternatívája, aminek ráadásul az eredményessége igen hasonlónak tűnik mint Zolgensmaé, és ez elérhető Zente számára, hiszen ő most is kapja ezt a kezelést, nem biztos, hogy megadja ezt az engedélyt a gyógyszerhatóság. Ha mégis megadja, akkor a gyógyszer beadásával járó felelősség jelentős részét is magára vállalja mind a kérvényt megíró orvos, mind a hatóság. Molnár Márk hangsúlyozta: a készítmény nem gyógyítja meg az SMA-át, pusztán nagy valószínűséggel nem romlik a kisfiú állapota. Ám a jelenlegi tudásunk szerint ezt sem lehet egyértelműen kijelenteni, mert ezt az új technológiát még kevés beteg kapta meg. Zente idősebb, mint azon legidősebb betegek, akiket bevontak a vizsgálatba. Valamint a kisfiú most kapja a Spinraza nevű gyógyszert, amit a vizsgálatba vont betegek többsége nem kapott, így azt nem tudni, hogy ez milyen hatással lesz a terápia eredményességére. Ez a szer a többszöri kormányzati ígéretek ellenére még ma sem érhető el a hazai az SMA-s betegek egy része számára, akik így semmilyen érdemi kezelést nem kapnak. Molnár Márk hozzátette: amennyiben az OGYÉI nem ad engedélyt, akkor az az egyetlen jogi lehetőség arra, hogy Zente megkapja ezt az új terápiát, hogyha kiviszik őt Amerikába. Ám akkor már nem 700 millióba fog kerülni a kezelése, hanem sokkal többe, hiszen a szülő nem tudja közvetlenül a gyártól megvenni a szert, hanem találnia kell egy kórházat, amelyik nyújtja ezt a kezelést. Föl kell készülni arra, hogy akár kezelést igénylő mellékhatás is felléphet, ami újabb költséget jelenthet a szülők számára, amivel esetleg nem kalkuláltak, amikor csupán a gyógyszer árára gyűjtöttek.