Már az agrárminiszter szerint sem a migránsok tehetnek a sertéspestis terjedéséről

A teljes útszakasz átadása csak novemberre várható.

„Átadtuk a Kaposvárt az M7-es autópályával összekötő 67-es gyorsforgalmi út Somogyaszaló és Látrány közötti 26,4 kilométeres szakaszát. A november végéig 33,2 kilométeresre bővülő útszakasz jelentősen javítja Kaposvár és a Balaton közúti kapcsolatának minőségét, Somogy gazdasági lehetőségeit” – kürtölte világgá Facebook-oldalán Bíró Norbert, a Somogy megyei közgyűlés elnöke, s hasonlóképpen – „átadtuk az új 67-es út Látrány és Somogyaszaló közötti szakaszát!” – büszkélkedett a közösségi oldalon Szita Károly, Kaposvár polgármestere is, ahogyan a KESMA-hoz tartozó megyei lap, a Somogyi Hírlap is ekként tudósított a hétfői eseményről. Az ünnepélyes pillanatnál tízen – Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár és Nagy Róbert Attila, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója a mellett három kormánypárti országgyűlési képviselő, a megyei kormánymegbízott és polgármesterek – állnak a nemzeti színű szalag mögött. A világgá kürtölt hírből csak egyetlen, ám annál fontosabb részlet maradt ki: a Somogyaszaló és Látrány közötti 26,4 kilométeres szakasz messze nincs készen. Végigautóztunk az R67-es gyorsúton, melyen egyetlen, Somogybabod előtti 3,2 kilométeres részt kivéve a 2x2 helyett csak 2x1 sávon haladhat a forgalom. A többi cirka 23 kilométeren viszont gőzerővel dolgoznak: mindenütt unkagépekbe és útépítő munkásokba botlottunk – a forgalmat hol az egyik, hol a másik oldalra terelik –, sőt, találkoztunk babócsai közmunkásokkal, akik – állításuk szerint – mindennap oda-vissza 200 kilométert utaznak, hogy a padkák rendbehozatalán és az új aszfalt tisztításán dolgozzanak, s akik megjegyezték, más dél-somogyi településekről is hordják a közmunkásokat az útépítéshez. A teljes útszakasz amúgy csak novemberre készül el, ám – vélhetően a közelgő önkormányzati választások miatt – láthatóan az ünnepélyes átadás halaszthatatlannak bizonyult. (A 444 szúrta ki Gelencsér Attila fideszes honatya Facebook-oldalán, hogy a nemzetiszínű szalagra apró betűkkel azért ráírták: Részátadás…) Novemberre elvileg a 2x2 sáv is elkészül, majd következhet a közel 66 milliárdos építkezés következő üteme, a kaposfüredi elkerülő, a teljes út pedig 2022-re épül meg a látrányi elkerülő négysávosításával. A gyorsút amúgy a gyorsforgalmi út egyszerűsített paraméterű változata, melyen nincs leállósáv, s az utat körforgalmak is tagolják a különszintű csomópontok mellett.