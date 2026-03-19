A sertéspestis 3-4 éven belül elérheti a Balatont.
A sziget szigorúan korlátozott besorolást kapott, továbbá Pest vármegyében az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött terület kiterjesztését.
Egyelőre nem drágul a baromfihús, de ma még nem tudni, meddig tart ez az egyensúlyi állapot. A sertéspestis elhúzódásával nő a helyettesítő termék iránti igény, ami áremelkedéshez vezethet.
Most egyetlen farmon 26 ezer jószággal végeznek a sertéspestis miatt, de állítólag javul a helyzet.
Bár továbbra is veszteséges, de idén legalább 10-15 százalékkal nőtt a bevétel az új exportpiacnak köszönhetően.
A vállalkozások egyetlen esélye a kiadós áremelés.
Egész Budát sertéspestissel fertőzött területté nyilvánították, az elhullott állatokat tömegsírba temetik.
A fertőzött szendvicses verzió maradt, de az ételt nem migránsok, hanem vendégmunkások dobálták el – állítja Nagy István.
Az országos főállatorvos közölte: megkezdődött az állatok leölése, a betegség miatt ki kell üríteni a területet.
Öt elhullott állatból mutatták ki az ASP vírusát.
A sertésállományt tavaly nyár óta harmadára csökkentette a járvány, az árak az egekben vannak.
Tíz százaléknál is erőteljesebben drágulhat a disznóhús az afrikai sertéspestis okozta alapanyaghiány miatt. A kór egyre nagyobb területen terjed.
A Kínában pusztító sertéspestis okozta húshiányt részben baromfihússal enyhítené az ázsiai óriás.
Az érintett terület a romániai házisertés-kitörések miatt már korábban is megfigyelési zárlat alatt állt.
Fertőtlenítették az érintett gazdaságokat, és korlátozásokat vezettek be az emberek és járművek számára.
A járványügyi helyzet elemzése folyamatban van, a fertőzött terület növelésére egyelőre nincs szükség.
Olyan elemeket is felszerelnek, amelyek elriasztják a vándorló vadállatokat.
Romániában tíz megyét érint a 41-ből a kórokozó, 156 településen összesen 725 gócpont szerepel a nyilvántartásban.
Egy hónapja adott meghökkentő magyarázatot az agrárminiszter a sertéspestis terjedésére. Mint azt riportunkból kiderül, a termelőkben mély nyomott hagyott a politikus állítása.
Tovább terjed az afrikai sertéspestis (ASP) Magyarországon, már megjelent Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Bővül az beviteli tilalmat elrendelő országok köre, áresésre számítanak a kereskedelemben.
Horvátország nem tiltja ki ugyan a Magyarországról származó sertés eredetű termékeket piacáról, de arra kér mindenkit, hogy az afrikai sertéspestis (AFP) felbukkanása miatt ne hozzon be élősertést a szomszédos országból - mondta Tomislav Tolusic horvát mezőgazdasági miniszter csütörtökön Zágrábban.
Újabb fertőzött vaddisznót találtak Heves megyében, április 21. óta összesen öt tetemnél mutattak ki afrikai sertéspestist (ASP) - mondta el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) országos főállatorvosa az állami televízióban.
Ukrajna is kitiltotta piacáról a Magyarországról származó sertéshúsokat és sertés eredetű termékeket a Heves megyében talált vaddisznótetemben kimutatott afrikai sertéspestisre (ASP) hivatkozva - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján csütörtökön. Korábban Szerbia, Japán, Tajvan, Szingapúr és Dél-Korea hozott hasonló intézkedést a magyar termékekkel szemben - írja az MTI.
Kerítést húznának fel a lengyelek a keleti határon, az 1200 kilométeres, két méter magas „határzár” lenne a világ leghosszabb kerítése. A lengyelek a sertéspestis megállítása miatt tervezik az építkezést, de még vitatkoznak rajta -írja a hvg.hu.
Ismét megjelent az afrikai sertéspestis Romániában: a kór a magyar, illetve az ukrán határtól is alig néhány kilométernyi távolságra található Szatmár megyei Mikola (Micula) egy háztáji gazdaságában fertőzte meg az állatokat - közölte szombaton a román sajtó.