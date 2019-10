Végül a szervezett bűnözés elleni román ügyészség vezetője is lemondott

Sokadik román tisztviselő bukik bele ugyanabba a gyilkossági ügybe.

Felix Banila, román ügyészség vezetője első körben nem volt hajlandó lemondani, amikor erre az államfő felszólította. Klaus Iohannis elnök arra hivatkozva tette így hétfő este, hogy a júliusban elfogott, két fiatal lányt megölő caracali férfi ellen indított eljárás során a vádhatóság vitatható módon állította elő az egyik áldozat édesanyját, hogy DNS-mintát vegyen tőle. Az MTI azt írja, Banila szerint az általa vezetett intézmény nem hibázott, helyesen járt el. Kedden még azt közölte, hogy gyávaság és felelőtlenség lenne lemondania. Szerdán azonban bejelentette, hogy benyújtotta "becsületbeli" lemondását a legfőbb ügyésznek, ugyanakkor továbbra is elutasította az elnök vádját, miszerint "képességeit meghaladná" a júliusban egész Romániát megbotránkoztató caracali gyilkosság kivizsgálása. Banila közölte, hogy helyesebben jár el, ha benyújtja a lemondását, mert így a vádhatóság ügyészei fölösleges nyomás nélkül végezhetik munkájukat. Ugyanakkor igazságtalannak nevezte, hogy pusztán a caracali gyilkosság miatt kénytelen távozni a posztról. Tavaly nyáron nevezte ki őt az államfő hároméves mandátumra a szociáldemokrata kormány igazságügyi miniszterének javaslata alapján. A caracali gyilkosság ügyében letartóztattak egy 66 éves férfit, aki beismerte, hogy júliusban elrabolt, majd megölt egy 15 éves lányt. Később bevallotta, hogy áprilisban egy 18 éves lányt is meggyilkolt. A nyomozók találtak emberi maradványokat egy erdő szélén, amelyek a gyilkos vallomása szerint az áprilisban meggyilkolt 18 éves lányéi lennének, de a DNS-vizsgálatok alapján a hatóságoknak nem sikerült megállapítaniuk ezt teljes bizonyossággal. Ezért akartak DNS-mintát venni a lány anyjától, aki megtagadta ezt, mire az ügyészek a csendőrség bevetésével előállították. Ennek következtében mind az áldozat anyja, mind a nagypapája kórházba került. A lány anyja arra hivatkozva tagadta meg a mintavételt, hogy nem bízik a hatóságokban. A nyomozás még folyamatban van. Több állami intézmény felelőssége is felmerült a két lány meggyilkolása ügyében, hiszen a szervezett bűnözés elleni ügyészség áprilistól, a lány eltűnésétől júliusig nem bukkant a 66 éves férfi nyomára, majd kiderült, hogy a 18 éves lány többször is segélyhívást adott le, miután a férfi elrabolta, de a hatóságoknak nem sikerült idejében azonosítaniuk a helyszínt. A gyilkosság következtében lemondott a román Különleges Távközlési Szolgálat igazgatója, de menesztették tisztségéből a román rendőrség országos, illetve Olt megyei parancsnokát, Caracal rendőrfőnökét és Olt megye kormánymegbízottját (prefektusát), majd Nicolae Moga belügyminiszter is lemondott.