Szimulátorral öregítenek a Semmelweis Egyetemen

Sokszor okoz riadalmat, ha gyomortükrözésnél kiderül: be van gyulladva a nyelőcső. Mivel ennek az állapotnak valóban „csúnya” következményei lehetnek, jobb megelőzni.

Az emésztőrendszer részét képező nyelőcső feladata, hogy a megrágott táplálékot a szájból a gyomorba juttassa. A nyelés olyan aktív folyamat, amely akaratunktól függetlenül történik; a falatot az izom összehúzódása és tágulása továbbítja, ezért pont olyan perisztatikus a mozgása, mint a gyomornak és a beleknek – mondta Mikoly Krisztina reflux-terapeuta a Népszavának.

A mellkasban lévő, nagyjából két centiméter átmérőjű, üreges nyelőcső a garatot köti össze a gyomorral. A hatodik nyaki csigolya magasságában kezdődik és a tizenegyedik hátiban, a cardiában végződik. Ezt azért fontos tudni, mert sokszor hátpanaszok utalhatnak a nyelőcső felmaródására, ha a fájdalom kisugárzik a szegycsont mögötti szakaszra.

A gyomorsav megváltoztathatja a nyelőcső vegyhatását, ezért a mirigyek lúgosító hatású védelmi nyákot termelnek. Baj akkor van, ha az alsó záróizom rosszul működik, és a sav visszaáramlása folyamatossá válik, ilyenkor gyulladások alakulhatnak ki. Kezdetben csak a nyálkahártya lesz vörös, de aztán különböző eróziók, fekélyek is képződhetnek, amelyek, kezelés nélkül, a mélyebb rétegeket, az izomzatot is elérhetik, és az egész falra kiterjedő hegesedést okozhatnak, ami nyelőcső-szűkülethez vezethet.

A nyelőcső működését befolyásolhatja a hasűri nyomás is, amelyet bőséges étkezés és állandósult túlsúly, de rossz tartás is kiválthat. A nyelőcső gyulladás hátterében gyakran áll elhúzódó reflux és rekeszsérv betegség is – tette hozzá Mikoly Kriszta.

A nyelőcső gyulladások tünete lehet a nehezített vagy fájdalmas nyelés, evés közben a szegycsont mögött vagy hasban érzett fájdalom, az étvágycsökkenés, a száraz köhögés, a hányinger, a hányás és sokszor a falatelakadás érzése is.

A méz is véd

Kezeléséhez muszáj betartani a refluxdiétát, azaz kerülni kell a különböző, irritáló, fűszeres ételeket, a szénsavas üdítő, az alkohol fogyasztását, a dohányzást. Célszerűbb sokszor keveset enni egyszer sok helyett. Figyeljünk a tartásunkra, a nap folyamán többször is próbáljuk kihúzni magunkat. A túlsúlyt pedig próbáljuk csökkenteni. A gyulladt terület kezelésében jó hatású a repceméz. Étkezés előtt egy kiskanálnyit helyezzünk a szánkba, és hagyjuk, hogy végigcsurogjon és negyedórát ne együnk, igyunk semmit. A méz védőnyákot képez a nyelőcsövön, így a gyulladt terület tud mögötte gyógyulni. Jó hatású az aloe vera gél is, reggelente egy kupica csökkenti a gyulladást, nyugtatja a folyamatos irritációnak kitett nyelőcsövet és az emésztést is serkenti. Elterjedt az édesgyökér, amely nyállal keveredve szintén védi a hámszövetet. Tabletta formájában étkezés előtt ajánlott fogyasztani.

A terápia fontos része a hasi nyújtás, ami a nyelőcső izomzatát is lazítja. Álló vagy ülő helyzetben kihúzzuk magunkat, zárt lapockákkal, fejet megemelve mellkasi légzést végzünk. Ezt házi feladatként is szokták kapni a hozzám járó reflux betegek – tette hozzá Mikoly Kriszta.

Ha panaszok nem múlnak, ajánlott gasztroenterológushoz fordulni a súlyosabb állapotok, akár nyelőcsőrák megelőzése érdekében.