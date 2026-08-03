A történetükben szereplő 82 éves férfit egyszer csak nem találta elég együttműködőnek a magyar egészségügy és a szerencséje cserben hagyta.
Görög Ibolya neve sokaknak ismerősen csenghet: a Miniszterelnöki Hivatal egykori protokollfőnöke ugyan ma már nem politikusoknak és diplomatáknak, hanem cégeknek és intézményeknek ad tanácsot, de máig őt keresik az újságírók, ha protokolláris témában kell szakértői véleményt kérni. 77 évesen még az országot járja, hogy az egyetemi auditóriumoktól a művelődési házakon át a polgári szalonokig arról tartson előadást, hogyan maradjunk életünk végéig aktívak, pozitív beállítottságúak, és miként érdemes az idősek és a fiatalok közötti, generációkat áthidaló kommunikációt ápolni. Azt vallja, az illemszabályok átadását már egész kisgyermekkorban érdemes kezdeni, és alkalmazásukat nem érdemes abbahagyni idős korunkra sem. Így zsémbes vénségek helyett olyanok lehetünk, akár az öreg fa, amelynek árnyékában jó megpihenni.
Az időskori demenciával a fejlett világban családok milliói élnek együtt, becslések szerint az agy képességeinek hanyatlását okozó mentális betegség 2050-re a világon már 140 millió embert érinthet. A hozzátartozóknál akár évekkel kitolódhat az úgynevezett elővételezett gyász időszaka, előfordulhat kimerültség, kiégés, amiért ők maguk is pszichoterápiás megsegítésre szorulhatnak.
Múlt héten újabb kínos epizódok vetettek fel aggályokat a tengerentúlon az egyre idősödő politikai elit alkalmasságát illetően.
A szervezet általános állapota befolyásolja, hogyan reagál a szervezet egy fertőzésre vagy az oltásra.
Az időskor nem betegség címmel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, online előadásokkal folytatódik a programsorozat.
Bár az időskori leépülés természetes folyamat, érdemes tudatosan megőrizni a társas kapcsolatokat, mert a fizikai állapotot is javíthatják.
Bár egyre nő a várható élettartam, ez nem feltétlenül egészségesen töltött éveket is jelent.
Világszerte 50 millió szarkopéniás beteg van, becslések szerint 2050-re 200 millióra nő a számuk.
A fizikai aktivitás és a szív-, érrendszer egészsége összefügg, egy új tanulmány szerint az idősebb nők számára kifejezetten védőhatású a rendszeres mozgás.
Speciális eszközökkel bárki kipróbálhatja, milyen érzés, ha korlátozottá válik a mozgás, tompulnak az érzékszervek. A szimulációval megélt saját tapasztalat elősegíti az empatikus hozzáállást.
A legtöbb ember egészsége már a nyugdíjkorhatár elérése előtt megrendül, a "baj nélkül" töltött évek száma az EU-átlag alatt van, derül ki az Eurostat felméréséből.
Az egészséges idős embereknek nem kellene napi szinten aszpirint szedniük, mivel a gyógyszernek semmilyen jótékony hatása sincsen a 70 év felettiek szervezetére, ugyanakkor növelheti az akár halálos kimenetelű belső vérzés kockázatát - figyelmeztetnek a kutatók.
Az idegek csökkenő mennyiségén múlhat a láb izmainak természetes időskori gyengülése egy nemzetközi kutatócsoport szerint - írja az MTI.
Sokan emlékezhetnek a hajdani tévétorna címben idézett szlogenjére, ami nagyon is igaz, ugyanis sosem késő elkezdeni mozogni. A testedzés jótékony hatásait minden életkorban lehet érezni, az idősebb korban kezdett sportolásnál van azonban néhány tudnivaló, amire érdemes odafigyelni, hogy valóban használjon és véletlenül se ártson – mondta a Népszavának Bicskei Izabella edző.
A szex nagyon ritkán okoz hirtelen szívhalált egy új amerikai kutatás szerint, melyről a BBC számolt be.
A hetente többször végzett mérsékelt testmozgás a legjobb módja annak, hogy az ember megőrizze agya frissességét ötven éves kor felett is - állapították meg ausztrál kutatók.
Az időskori emlékezet gyengülést nem az agy elhasználódása okozza1 hanem az emlékek, a tapasztalatok sokasága. Az idősek agya nem funkcionális veszteségeket szenved el, csak lelassul, mert nagyon sok információt tartalmaz és kiválasztásuk több időt igényel.
Az idős korral együtt járó leépülés okozója lehet számos fül-orr-gégészeti betegség, mint például a hallásromlás, a szédülés vagy a szaglásvesztés. Komolyan kell venni az olyan panaszokat is, mint a fülzúgás vagy füldugulás, mert veszélyes betegségek is állhatnak mögöttük, melyeket csak akkor lehet eredményesen gyógyítani, ha időben felfedezzük őket – figyelmeztet dr. Tamás László a Semmelweis Egyetem Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinikájának igazgatója. Ezeknek a betegségeknek a megelőzése érdekében a klinika munkatársai ingyenes szűréseket, előadásokat tartanak szeptember 26-án, a Kutatók Éjszakája alkalmából.
A középkorúak többségének 100 ezer forint alatt lesz az időskori ellátása, ha marad a mai nyugdíjrendszer. Azok, akik ma nettó 100 ezer forintot keresnek, 60 ezer forint nyugdíjra számíthatnak, de az átlagbérért - jelenleg nettó 153 ezer forint - dolgozók ellátása sem éri majd el a 100 ezer forintot. Vannak, akik még náluk is sokkal rosszabb helyzetben lesznek, a közmunkásokra, segélyen élőkre, illetve akik nem dolgoztak le legalább 20 évet, a teljes elszegényedés vár. A nyugdíjrendszer esetleges reformjának ezt a kérdést is kezelnie kellene, de a kormány egyelőre csak azt ígéri, "megvédi a nyugdíjakat".