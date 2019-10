Három győri fideszes politikust, köztük Borkai Zsoltot is elmeszelte a bíróság politikai pedofília miatt

A helyi választási bizottság persze nem látott semmi szabálytalanságot.

Szeptemberben egy már hónapokkal ezelőtt elkészült rekortán futópályát adott át a helyi iskolások jelenlétében Borkai Zsolt, újrainduló győri fideszes polgármester, valamint Sík Sándor szintén önkormányzati képviselő, egyben képviselő-jelölt Győrszentivánon. Az még hagyján, hogy egyszer már átadták a pályát, de több szülő kiakadt, hiszen még csak a hozzájárulásukat sem kérték, hogy biodíszletnek használják a gyerekeiket. Ráadásul a helyi média buzgón közvetítette a már kész sportpálya újra-átadását, egy tanárnő pedig kifejtette, hogy ez így teljesen rendben van. A Hvg.hu szerint hiába tettek emiatt panaszt, a megyei területi választási bizottság elutasította, mondván, nincs ebben semmi tiltott kampánytevékenység. A törvények alapján eljáró Győri Ítélőtábla azonban más véleményre jutott, miután az MSZP nem nyugodott bele a választási bizottság határozatába és ezt bíróság előtt támadta meg. A lap szerint a bíróság október elején született végzésében bírságot szabott ki mind Borkai Zsoltra, mind Sík Sándorra. Mindkét önkormányzati választáson induló politikusnak 345 ezer forintot kell fizetnie, a döntés jogerős – derül ki a bírósági végzésekből, amelyekről az ellenzéki párt jogi képviselője, Litresits András számolt be a Hvg.hu-nak. Határozatában a bíróság arra jutott: Borkaiék az iskolás gyerekeket kampányeszközként használták, megsértve ezzel a választási törvényt. Mivel a futópálya sajtóhírek szerint már vagy fél éve elkészült, és át is adták, az esemény célja egyértelműen a népszerűség növelése volt a kampányidőszakban – olvasható a végzés indoklásában. Arról is a Hvg.hu ír, hogy a Győri Ítélőtábla - szintén az MSZP kérelmére – egy másik helyi fideszes képviselőt, egyben képviselő-jelöltet, Borsi Róbertet is megbírságolta, amiért ugyancsak egy iskolát fel- és kihasználva kampányolt. Borsi Róbert 100 ezer forintot fizethet, amiért a kampányidőszakban elment a győri általános iskolához tanítási időben videót készíteni egy itteni műszaki beruházásról. Az külön tanulságos, hogy - akárcsak Borkaiék esetében – a helyi választási bizottság, illetve a megyei területi választási bizottság semmi kivetnivalót nem talált ebben sem, a bíráság elé kellett vinni az ügyet, hogy kimondják: hagyjon végre fel a Fidesz azzal, hogy politikai kénye-kedve szerint macerálja a gyerekeket.