Kellemetlen meglepetés a Duna Arénában

Péntektől vasárnapig a Duna Arénában világkupaversenyt tartanak, amellyel megkezdődik az úszók nagy őszi menetelése, ugyanis a következő hetekben minden hétvégén versenyezni fognak egészen karácsonyig.



A fővárosi komplexumban nagymedencében méri össze tudását a sportág krémje, és a kvangdzsui világbajnokság három magyar aranyérmese, Hosszú Katinka, Milák Kristóf és Kapás Boglárka is rajthoz áll majd.

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú – aki vezeti az összetett világkupát – öt számban nevezett, a két vegyesúszó táv mellett 100 és 200 háton, illetve 200 pillangón méretteti meg magát. A szabályok szerint nincs korlátozva az indulások száma, de az összetett pontversenybe csak a három legjobb eredmény számít.

„Számomra a felkészülés része ez a világkupa, most különösképpen örülök neki, hogy nagymedencében zajlik majd az esemény, hiszen egy másik szervezetnél (International Swimming League) fogunk rövidpályán versenyezni és ott lesz a decemberi Európa-bajnokság Glasgow-ban. Viszont a fő cél természetesen a tokiói olimpia továbbra is, ezért jó, hogy nagymedencében is úszhatunk most” – fogalmazott.

A hétvégi verseny további érdekessége, hogy ez lesz az első olyan verseny, amelyen Hosszú Katinka és Shane Tusup a válásuk óta először találkozik az uszodában – és ezúttal ellenfelek lesznek.

A 31 éves amerikai edző, aki nem regisztrált a nemzetközi szövetség (FINA) akkreditációs rendszerében, és az olasz úszószövetség egyik illetékese is azt közölte, hogy nem kíséri el olasz tanítványát Ilaria Cusinatót, váratlanul megjelent a Duna Arénában, és edzést is tartott a versenyzőinek – a 19 éves kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes úszó mellett Bujdosó Zsombornak és Földházi Dávidnak.



Tusup csapata a napokban egyébiránt újabb ismert úszóval bővült, a kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok és a 2016-os londoni Európa-bajnokságon ezüstérmes Szilágyi Liliána is az amerikai trénerrel készül a 2020-as olimpiára. Érdekesség, hogy amíg Cusinato vegyes úszásban, addig Szilágyi pillangón lehet Hosszú riválisa. Sajtóhírek szerint Tusup magyarországi visszatérése sem kizárt, egy új klub alapítását is tervezheti, mint tette azt korábban Hosszúval.

Az előfutamokat mindhárom nap 9.30 órától rendezik, a döntők – amelyeket az M4 Sport közvetít – pénteken és vasárnap 18, szombaton 17 órakor kezdődnek.