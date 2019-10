Nekünk is van egy ötletünk - Lendületet kapott a fizika, várhatjuk a nagy áttöréseket

„Miután láthatóan az ellenzéknek semmi sem drága, mi viszont nem szeretnénk, hogy a családok és a játszópark a baloldal negatív kampányának továbbra is célpontjai legyenek, ezért a játszóteret a választásig zárva tartjuk” – mondta Érd fideszes polgármestere, T. Mészáros András, miután a múlt szombaton átadott játszóteret nyomban be is kellett zárni. Vélhetően a baloldal negatív kampányának következtében estek (vetették magukat a mélybe kampányhevületükben?) rögtön a következő napon a nyitva hagyott munkagödörbe gyerekek. De a regnáló városvezető villámgyors reakciójának köszönhetően a szavazásig nem lesz több politikailag motivált rohangálás a parkban. Különben is, az nem átadás volt, hanem avatás. Mindennek megvan rendje, nehogy már csak úgy avatatlanul kelljen a következő alkalommal átadni játszóteret. Vagy részátadni – fontos, hogy az apróságoknak is tudjanak örülni a választók. Nem történhetett volna ugyanis ilyen blama, ha az érdi polgármester példát vesz kaposvári kollégájától, és mondjuk csak a libikókát adja át, vagy legalábbis azt, ami tutira elkészült. Gelencsér Attila fideszes országgyűlési képviselő egy 26,4 kilométeres szakaszt adott át a Kaposvárt az M7-es autópályával összekötő 67-es útból, nem titkolva, hogy a teljes útszakasz csak novemberre készül el. Az eseményre újfajta nemzetiszínű szalagot is gyártattak, „részátadás” felirattal, a félreértések elkerülése végett. Lesz dolga a magyar értelmező szótár következő kiadását szerkesztőknek.

Mi lehet a megfelelő kifejezés és szalagfelirat például arra az esetre, amikor betegestül avatnak fel egy kórtermet? A II. kerületi Szent Ferenc Kórházban a Budavári Önkormányzat 5,6 millió forintos támogatásából szereltek fel két betegszobát, az eseményen Nagy Gábor Tamás I. kerületi polgármester is megjelent. Hogy semmiképpen ne érhesse a vád, hogy félkész munka után aratja le a babérokat (ráadásul nem a saját kerületében), pácienssel is illusztrálták a szoba fogadókészségét. Nem tudni, hogy a hűtőgéppel és tévével is felszerelt helyiség első használóját vajon mikor értesítették, hogy egy ilyen emelkedett szertartásnak lesz a résztvevője, mindenesetre a tőle telhető legnagyobb méltósággal viselte pizsamájában az ágyán gubbasztva az öltönyösök és a média munkatársainak beözönlését. A nyelvészek még dolgoznak az olyan események definícióján, amikor olyasmit avatnak, hovatovább adnak át, aminek nincs fizikai megtestesülése, vagy legalábbis semmi új nincsen benne. Ilyen az egri zöldhullám, amelyet kedden indított el Eger fideszes polgármestere, Habis László. Volt is miért ünneplőben kivonulni a 25. számú főútra, ahol potom 30 millió forintos beruházással sikerült úgy összehangolni a jelzőlámpákat, hogy „mintegy 10 százalékkal” gyorsulhat a város közlekedése. Mondjuk ennek legalább van értelme, nem úgy, mint annak a csupán néhány órát megélt Pécs feliratnak, amit már az átadása napján le kellett szerelni. Az egyébként minden kolbásztöltő fesztiválon és öt méternél magasabb kilátóponton szokásos szelfizésre alkalmas betűket úgy sikerült a Kossuth tér köveire applikálni, hogy rögvest rádőlt arra, aki fotózkodni próbált vele. A P betűbe állítólag majdnem beszorult egy ember feje, úgyhogy most tágítják a lyukat. A rögzítésen a szakértők még dolgoznak, de Páva Zsolt polgármesternek várhatóan még lesz ideje egy utóavatásra vagy újraátadásra a választások előtt.