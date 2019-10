Az önkormányzat épületében találta meg a rendőrség a szekszárdi ellenzéktől ellopott plakátokat

A józsefvárosi választási iroda éppen az érintettekkel nem közölte, miért szűnt meg az ellenük folyó nyomozás.

A nyilvánosságból tudták meg, hogy a rendőrség megszüntette a nyomozást a józsefvárosi állítólagos személyes adatsértési ügyben – mondta el sajtótájékoztatóján Pikó András ellenzéki polgármesterjelölt. Mint fogalmazott, ők semmilyen tájékoztatást nem kaptak hivatalosan, a Helyi Választási Iroda nem kommunikál velük, miközben a Magyar Nemzettel megosztották ezt a nagyon fontos információt. - Bebizonyosodott, hogy az elmúlt egy hónapban igazat mondtunk, nem éltünk vissza semmilyen adattal, a Fidesz viszont tudatosan megtévesztette a választóit - fogalmazott. Az úgynevezett „csalódott önkéntesről” bebizonyosodott, hogy két éve épült be a helyi ellenzéki közegbe és azóta csak arra várt, hogy valami kompromittálót megjelentethessen. - Ez alapján Kocsis Máté még aznap azt mondta, hogy visszaéltek az adatokkal, másnap a teljes magyar kormánysajtó átvette az egészet és többszörösen megrágalmazta Udvarhelyi Tessza kampányfőnököt és a többi jóérzésű munkatársat. Ezt követően a helyi választási bizottság két feltételezésen alapuló cikk alapján kimondta, hogy törvényt sértettünk, ez annyira nem volt életszerű, hogy a Fővárosi Választási Bizottság kimondta, hogy ez nem igaz – mondta Pikó András. A polgármesterjelölt stábjának jogász munkatársa a sajtótájékoztató idején is a helyi választási irodánál volt, de nem tájékoztatták őt sem a részletekről. Pikó András szerint bebizonyosodott, hogy becsületesen jártak el, a rendőrség semmilyen jogszabálysértésre nem talált nyomot. A polgármesterjelölt ezért elvárja Kocsis Mátétól, hogy kérjen bocsánatot Udvarhelyi Tesszától, az aktivistáktól, és végül tőle magától is. Pikó András a Népszava kérdésére azt mondta, még nem tudják, milyen jogi lépéseket tehetnek, mert nem ismerik, milyen indokkal szüntette meg a rendőrség nyomozást. Várják a hivatalos iratokat.

A beépült „csalódott aktivistáról” Udvarhelyi Tessza kampányfőnök azt mondta lapunknak, Mata Vivien néven – lopott képpel, lopott tartalommal készítettek profilt két éve, most elkezdték megnézni, miután kiderült, hogy valaki szivárogtat. Valószínűleg a józsefvárosi Fidesz prominens tagja áll a profil mögött, aki két éve elkezdett összeismerkedni itteni aktivistákkal, Az illető úgy épült be a stábba, hogy bejelentkezett olyan eseményekre, ahol az aktivista körük külső tagjai voltak, majd bejelölte őket ismerősként. Egy idő után óvatlanul az ismerősök ismerőseként is olyanok ismerőse lett, akikkel soha nem találkozhatott. - Az volt a furcsa, hogy csak józsefvárosi ellenzéki közszereplőket figyelt meg, ezen kívül a helyi Fidesszel volt kapcsolatban viszont némileg óvatlanul a Tordas SE-vel is, ennek vezetője pedig Farkas Örs, Kocsis Máté korábbi kabinetfőnöke – mondta Pikó András.