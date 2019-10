Hatékonyan a múlékonyról

Sorjáznak a sértődött, durcás nyilatkozatok a Fidesz háza tájáról: „nyílt politikai lincselés”, „bosszú, amiért Trócsányi László megállította a bevándorlást”. Orbán Viktor szerint a magyar biztosjelöltet politikai alapon kaszálta el az Európai Parlament jogi bizottsága.

Igaza van? Könnyen lehet! Ha a Fidesz egy picit felpillantana a sebei nyalogatásából, több mindent látna. Csak felsorolásszerűen: az EP nemcsak Trócsányit kaszálta el, hanem a román biztosjelöltet, a mellesleg baloldali Rovana Plumbot is, aki elfelejtett bevallani egy nagy összegű kölcsönt a vagyonnyilatkozatában. Korábban a lengyel kormány részéről Krzysztof Szczerski volt az első biztosjelölt, Ursula von der Leyen el is fogadta, sőt a befolyásos mezőgazdasági portfóliót adta neki, de ő váratlanul rájött, hogy nem is ért a területhez – ez nevetséges kifogás, egy sor biztos kap a szakterületétől távol eső portfóliót. Szczerski viszont Andrzej Duda lengyel elnök kabinetfőnöke volt. Három jelölt, véletlenül mindhárom országgal szemben jogállami kifogások merültek fel, mindhárom valamiért fekete báránynak számít jobb uniós körökben. Véletlen, ami történt?

Ehhez képest a belga Didier Reynders ellen hazájában az a vád, hogy meg akart akadályozni külügyminiszterként egy vizsgálatot egy nemzetközi pénzmosási ügyben; korábban is volt ellene korrupciós vád, és csak bizonyíték hiányában állították le az eljárást. Most igazságügyi biztos lehet. Az osztrák Johannes Jahn költségvetésért felelős biztos lesz. Ő felel majd a „zöld költségvetésért, miközben az ÖMV-ben van érdekeltsége, a cég az egyik legaktívabb lobbista Brüsszelben – nyilván nem a napelemek érdekében. A francia biztos, Sylvie Goulard Macron védelmi minisztereként azért volt kénytelen lemondani, mert szabálytalanul használt fel uniós pénzeket. Nemrég órákon át hallgatta ki a francia rendőrség.

Ezek nem számítottak. „Szívatnak anyám, stop!” Csak azt nem értem, miért csodálkoznak a Fideszben. Valójában csak azt kapják, amit ők itthon adnak a náluk gyengébbeknek. Csak az EU egy kicsit nagyobb homokozó.