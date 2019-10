Összezárnak Farkas Flórián ellen

Nem lépnek szövetségre a Lungo Drommal – ebben állapodtak meg az országos roma választáson induló konkurens szervezetek.

„Tolvajokat nem tudok támogatni!” – fakadt ki egy felvételen Rupa Gyula, a Lungo Drom Bács-Kiskun megyei elnöke saját szervezetének vezetői, mindenekelőtt Farkas Flórián ellen. Néhány nap múlva aztán visszakozott. „Megfenyegették? Megvették?” – indult be a találgatás a Facebookon. Hitelt érdemlő válasz egyelőre nincs.

Bár a média ingerküszöbét csak elvétve éri el, az iménti epizód mutatja, hogy a romák körében is javában zajlik a kampány. Elvégre október 13-án nemzetiségi választásokat is tartanak. A helyi kisebbségi testületek összetételén kívül ekkor dől el, melyik szervezet hány képviselőt küldhet az Országos Roma Önkormányzatba (ORÖ).

Ahogyan arról a Népszava beszámolt, a Lungo Drom országos listáját Farkas Flórián, a szervezet elnöke – a Fidesz botrányokba keveredett parlamenti képviselője – vezeti. A Lungo Drom mellett a váratlanul jól szereplő, tiszaburai székhellyel működő Fiatal Romák Országos Szövetsége (Firosz), a Roma Polgárjogi Mozgalom (RPM) és a Phralipe tudott országos listát állítani.

A Nemzeti Választási Iroda honlapjának adatai szerint a Lungo Dromnak összesen 3446 helyi jelöltje van, míg a Firosz 2044, az RPM 1181, a Phralipe 817 jelölttel vág neki a választásnak. Ebből nem feltétlenül következik, hogy az országos listákra leadott roma szavazatok is ilyen arányban oszlanak el. A háttérben lázas egyeztetések folynak, mind a négy szervezet igyekszik megnyerni kisebb szerveződések támogatását. A Lungo Drom ellenfeleinek táborában tartja magát a vélemény, hogy Farkas Flórián csapatában sok a „kamujelölt”, aki az induláshoz való jogot megszerezte ugyan, de csak kevés szavazót képes mozgósítani.

Az esélyeket latolgatva az a legvalószínűbb, hogy a Lungo Drom megnyeri a választást, ám nem szerez többséget a 47 fős ORÖ-ben. Ebben az esetben a Lungo Drom koalíciós kényszerben lesz.

Farkas Flóriánék szempontjából rossz hír, hogy a másik három országos listát állító roma szervezet megállapodást kötött egymással: ebben rögzítették, hogy nem lépnek szövetségre a Lungo Drommal. Dancs Mihály az RPM, Vajda László pedig a Phralipe részéről megerősítette lapunknak, hogy „semmiképpen sem” fognak össze a Lungo Drommal. Ugyanezt állította Farkas László, a Firosz elnöke is, akinek kampánya jórészt Farkas Flórián és a Lungo Drom elutasítására épül.

Ha a három szervezet képviselői tartják magukat a megállapodáshoz, és a Lungo Dromnak önmagában nem lesz többsége az országos önkormányzatban, akkor Farkas Flórián hiába jelentkezik be újra az ORÖ élére, nem fogják elnökké választani.

A második legerősebb szervezet, a Firosz listavezetője, Farkas László közben Tiszabura polgármesteri posztjáért is elindul. Elmondta lapunknak: még nem döntötte el, hogy győzelme esetén társadalmi megbízásként tölti-e be a polgármesteri tisztséget. Ha igen, akkor nincs összeférhetetlenségi akadálya annak, hogy az ORÖ elnöke legyen. Ellenkező esetben a Firosz listájának második helyén lévő Agócs János pályázhat erre a posztra, neki is vannak elnöki ambíciói. Agócs a Bács-Kiskun megyei Mélykúton él, vállalkozóként anyagilag támogatta a Firosz kampányát.

A kormánypárt deklarált szövetségesének számító Lungo Drom háttérbe szorulása nem jelentené a Fidesz vereségét. Farkas László a Népszavának adott korábbi nyilatkozatában sem titkolta, hogy a Fidesszel szimpatizál. A Firosz honlapján nemrégiben közzétett állásfoglalásában is hangsúlyozta, hogy szervezetük alapértékei megegyeznek a Fideszével.

Híresztelések szerint Farkas László rokona a Tiszaburával szomszédos Tiszaroffon született Farkas Flóriánnak. A Firosz elnöke ezen csak nevetett. „Minden cigány testvér” – mondta –, de ennél szorosabb vérségi kapcsolat nincs kettejük között.