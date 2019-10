Felsorakoztak a török tankok a szír határon és Trump is megígérte, nem lép közbe a támadásnak

A lap szerint megalapozatlan az a feltevés, hogy a CIA vagy az FBI egy olaszországi embert használt föl Trump lejáratására.

A The New York Times című amerikai lap szerint megalapozatlan az amerikai kormány azon feltevése, hogy a CIA vagy az FBI egy olaszországi embert használt föl Donald Trump elnök lejáratására a 2016-os választás előtt. Ezt azzal kapcsolatban állította a lap vasárnap, hogy nemrég William Barr igazságügyi miniszter, majd a minap Mike Pompeo külügyminiszter Olaszországban tárgyalt. A The New York Times kiemelte: Barr arra keresett választ Rómában, hogy ki ez a Joseph Mifsud nevű feltételezett olaszországi ember, és hol tartózkodik. Mifsud, a római Link Campus kis magánegyetem óraadó tanára volt az, aki 2016 tavaszán Rómában tájékoztatta Trump választási kampányának egyik munkatársát, George Papadopoulost: oroszok „ezernyi” e-mailt loptak el a Demokrata Párt és a párt akkori elnökjelöltje, Hillary Clinton szervereiről, és ezek nyilvánosságra hozatalával komoly károkat okozhatnak Clintonnak. Mifsud felajánlotta Papadopoulosnak a kompromittáló adatokat. Ez az információ is szerepet játszott a Trump kampánycsapatának munkatársai elleni vizsgálatban, amelynek azt kellett feltárnia, hogy volt-e összejátszás közöttük és oroszok között Trump választási győzelme érdekében. 2017-ben a máltai születésű Joseph Mifsudnak nyoma veszett. A The New York Times szerint James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) volt igazgatója orosz ügynöknek tartotta őt. Mifsud tagadta ezt, 2017-ben a la Repubblica című olasz baloldali napilapnak adott interjújában úgy nyilatkozott:



„nem kaptam pénzt az oroszoktól, a lelkiismeretem tiszta”.

Trump egyes munkatársai azonban úgy vélik, hogy Mifsud az úgynevezett „mély állam” kampányának résztvevője volt, azzal a céllal, hogy lejárassák Donald Trumpot. Maga Papadopoulos a Twitteren azt írta róla: „olasz ügynök, akit a CIA irányított”. William Barr a múlt héten Rómában felfedte, hogy az idén már kétszer is járt ott, és tárgyalt az olasz hírszerzés munkatársaival a Trump-kampánycsapat és oroszok közötti 2016-os esetleges összejátszás forrásairól. Szeptemberben a minisztert elkísérte John Durham ügyvéd is, akit a minisztériumon belül Barr azzal bízott meg, hogy vizsgálja ki a Trump elleni esetleges külföldi hírszerzési tevékenységet, köztük Mifsud feltételezett szerepét. A The New York Times meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt írta: