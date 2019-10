Drámai jövőt vetítenek előre a környezetvédelmi pályázat díjnyertes fotói

A pályázatot kiíró CIWEM (Chartered Institution of Water and Environmental Management) egy az Egyesült Királyságban bejegyzett szervezet, ami vízgazdálkodással és a környezeti erőforrások fenntarthatóságával foglalkozik. Az év környezetvédelmi fotósa díjat a Times of India fotóriportere nyerte a mumbai árvízről szóló képével.