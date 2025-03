Baljós jövőt festenek a természetfotó pályázat képei

A londoni természettudományi múzeum fotópályázatának, a Wildlife Photographer of the Year nyerteseit október 16-án jelenti be a zsűri, de addig is megmutatjuk a finalisták fotóit. A természet szépségei mellett egyre több a kihaló, szemét közt élő, fogságban tartott állatokról készült kép.