A bérplafontól a lakásrendeletig

Országosan, de legalább fővárosi szinten egységesíteni kellene az önkormányzatok lakáspolitikáját – állapították meg önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői a Habitat for Humanity hétfői pódiumbeszélgetésén. Nagy gond például, hogy a sokféle szabályozás miatt nincs átjárás a kerületek között, ha valaki Soroksáron kap szociális bérlakást, majd Újpesten jut munkához, nem tud közelebb költözni a munkahelyéhez – hozott gyakorlati példát Kovács Vera, az Utcáról Lakásba Egyesület elnöke. Az egységes szabályozás nem ördögtől való, New Yorkban is van például lakbérplafon – érvelt Szabó Rebeka, Zugló alpolgármestere. A lakhatási szegénység felszámolásáért dolgozó Habitat hetedik alkalommal készítette el éves jelentését a hazai lakáshelyzetről, idén összefogva a Periféria Központtal. A tanulmánykötet most bemutatott önkormányzati fejezete szerint nagyon kicsi a települések politikai és pénzügyi mozgástere, a feladatok elvégzéséhez nem kapnak elég állami pénzt, egyenlőtlenül oszlanak el a pályázati támogatások. A Jelentés kiemeli, hogy mindenképpen növelni kell az önkormányzati bérlakásállományt vásárlásokkal, új házak építésével, vagy más célra született régi ingatlanok lakáscélú felújításával, de a fővárosi nem lakott ingatlanok megadóztatásával is több hasznosítható lakást lehetne bevonni a rendszerbe. A nagyon régi lakások állapota rendkívül rossz, közülük többet nem is lehet felújítani, szükségszerű, hogy a XIII. kerületi bérlakásépítéseket más kerületek is kövessék. Karácsonyi Gábor, az Óbudai vagyonkezelő munkatársa arról beszélt, pályakezdő fiataloknak és nehéz helyzetben lévő egyedülállóknak szánják az ideiglenes piac helyére tervezett, várhatóan két év múlva átadható új lakásokat. Zugló és Újpest is építkezésbe kezd uniós forrásból, utóbbi 31 lakást épít, 39 lakást pedig felújít közösségi forrásokból. A találkozón kisebb vita jelezte, hogy – bár sok önkormányzat dolgozik együtt civil szervezetekkel, a két oldal kapcsolata még nem zökkenőmentes. Gallóné Judit, Óbuda szociális osztályának vezetője jónak nevezte az együttműködést, ahogy a Máltai Szeretetszolgálat veszprémi vezetője is. Lendvai-Frikkel Attila az egyénre szabott megoldások fontosságát hangsúlyozta, de egységes és átlátható szabályrendszer mellett. Nagy István újpesti alpolgármester a lakáskérdés átpolitizált és sokszor demagóg megközelítésére figyelmeztetett, hozzátéve, hogy az új bérlakások építését korlátozzák az elszabadult anyagárak és az építési szakemberek hiánya is.