Habitat for Humanity: menjünk haza! - Fotók

Átmeneti otthonból albérletbe, majd egy másik szállásra – ebben a biztosnak cseppet sem nevezhető körforgásban telt eddig Csaba két lányának élete. Saját lakásuk soha nem volt, pedig a nagylány már 13 éves. Apjuk most a boldogságtól ragyogva veri le egy Thököly úti bérház harmadik emeletén a töredezett fürdőszobacsempét, felesége inkább csak hálálkodik a serénykedő önkénteseknek, amikor ott tudja hagyni a 2 éves kicsit a bölcsődében, ahová éppen most szoktatja be.