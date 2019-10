Készüljön fel, hamarosan levelet kap Orbán Viktortól

A kormánypártnak le kell szednie a szabálytalanul kihelyezett plakátokat. Jogsértően plakátolt az ellenzék is, de ők csak akkor lépnek, ha a Fidesz is megteszi.

A Debreceni Ítélőtábla felülbírálta a helyi és a területi választási bizottság döntését, és igazat adott Varga Zoltán, a DK-MSZP-Párbeszéd-Szolidaritás polgármesterjelöltje keresetében foglaltaknak. Eszerint a Fidesz-KDNP szabálytalanul helyezett el számos választási kampányplakátot Debrecenben az e.on lámpaoszlopain, és bár a Fidesz helyi szervezete azt állította, hogy Vargáék hazudnak, vagyis megvan minden engedélyük, ez nem igaz – tudatta a Debrecinerrel az ellenzéki polgármesterjelölt. A döntés szerint egyértelmű, hogy

a Fidesz törvényt sértett, a bíróság döntése pedig "a további jogsértéstől eltiltja" a pártot, vagyis Varga értelmezése szerint a plakátokat és a molinókat le kell szedni a nem engedélyezett helyekről. A bíróság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A debreceni portál megkérdezte Varga Zoltánt, mi lesz a DK-MSZP-Párbeszéd-Szolidaritás molinóival-plakátjaival, amelyeket a napokban már ők is direkt olyan helyekre raktak ki Debrecenben, ahova nem lehetne engedély nélkül, ám úgy voltak vele, hogy ha a Fidesznek lehet, akkor nekik is. Ezeket - ígéretükhöz híven - leszedik? „Mi jó fejek vagyunk, én pedig bármily meglepő, törvénytisztelő állampolgár vagyok, ezért amint a Fidesz eleget tesz a bíróság határozatának és leszedi a saját plakátjait, molinóit ezekről a helyekről, mi is megtesszük minden különösebb felszólítás nélkül. Ám úgy érzem,

„vége van annak a világnak, hogy a Fidesz bármit megtehet, s az ellenzék tagjai fejüket lehajtva elfogadják, hogy ők az ujjuk köré csavarhatják őket.”

„Én ki fogok állni saját magamért és az ellenzékért is, bármikor. Vagyis addig, amíg a Fidesz-KDNP felületei kint vannak, addig mi sem szedjük le” – mondta Varga Zoltán.