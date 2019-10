Enyhítheti a gyakori bélbetegség tüneteit az alacsony FODMAP diéta

Van, akinél egy megfázás „csak” pár nap szipogást okoz, másoknál akár két hétig is eltarthat a teljes gyógyulás. Nátha esetén általában nem kell orvoshoz fordulni, de szövődmények esetén akár antibiotikus kezelésre is szükség lehet.

Több mint kétszáz vírus okozhat megfázást, ezért sem meglepő, hogy évente többször is náthásak vagyunk. Ilyenkor előfordul, hogy nincsenek is tünetek, másoknál pedig komolyabb, akár antibiotikus kezelést is igénylő szövődmények is kialakulhatnak – mondta Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orrgégeközpont orvosa.

„Náthából kialakulhat a fület és az orrmelléküregeket érintő bakteriális felülfertőződés is. A szövődmények főként hat év alatti gyermekeknél, idősebbeknél és krónikus betegeknél és dohányosok körében fordulnak elő gyakrabban. Ahhoz, hogy ezt megelőzzük, fontos a megfelelő kezelés, illetve, hogy tudjuk, mikor van szükség orvosi segítségre” – tette hozzá a szakorvos.

Az antibiotikumok a vírusok ellen hatástalanok, így nátha esetén, ha nem áll fenn bakteriális felülfertőzés miatti szövődmény, felesleges szedni. A megfázáson tüneteit pihenéssel, bőséges folyadékfogyasztással, torokfertőtlenítő tabletta, orrspray, szükség esetén fájdalomcsillapító használatával tudunk enyhíteni. Az orrdugulást enyhítheti a levegő párásítása és illóolajok belélegzése is. Bevethetjük a forró italporos gyógyszereket is a betegtájékoztatóban leírt adagolás szerint alkalmazva. A betegség leküzdését az immunrendszer támogatásával gyorsíthatjuk, de megelőzés céljából is hasznos a D3- és C-vitamin, valamint a cink tartalmú táplálékkiegészítők szedése.

Mikor forduljunk orvoshoz?

A nátha általában hét-tíz napig tart. Egyénfüggő, hogy pontosan meddig, van, akinél csak pár nap, másoknál akár két hétig is eltarthat a teljes gyógyulás, de az életmód – az alvás, a pihenés mennyisége és a dohányzás – is befolyásolhatja. Néhány tünet akár a gyógyulás után még hetekig megmaradhat, ilyen például az elhúzódó, száraz köhögés. „Orvoshoz akkor javasolt fordulni, ha a tüneteink az első pár napban nem enyhülnek, hanem fokozódnak, vagy újabbak jelennek meg. Ha a javulás hét-tíz napot követően sem észlelhető, akkor mindenképp vizsgáltassuk ki magunkat!” – hangsúlyozta a szakorvos.

Meddig fertőz?

A megfázás tünetei nem jelennek meg a vírus fertőzése után, a lappangási időszak akár három napig is eltarthat. De a fertőzést már ekkor is tovább lehet adni, egészen a betegség negyedik-ötödik napjáig. Köhögés, tüsszentés és orrfújás mellett a vírus tárgyakon keresztül is terjed, és mivel néhány órán át is életképesek lehetnek, a kilincs, a távirányító vagy az evőeszközök is „fertőzhetnek”.

A megfázás leggyakoribb tünetei

tüsszentés

eldugult orr

száraz torok

torokfájás

köhögés

enyhe láz

rekedt hang

enyhe fejfájás

Ritkább tünetei

izomfájdalom

hidegrázás

szemvörösség

gyengeség

étvágycsökkenés