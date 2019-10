Vascsővel vertek halálra egy idős nőt, az öt vádlott összesen 80 évet kapott

Balogh Szabolcs, az elhunyt matróz családjának jogi képviselője beszámolt a szakértői véleményekről.

Összességében továbbra is arra a következtetésre jut az összefoglaló, hogy a Viking Sigyn kapitánya mérte fel hibásan a vészhelyzetet, és az úgynevezett stop manőverrel elkerülhette volna a balesetet.

Elkészült a nautikai, informatikai és műszaki egyesített szakértői vélemény kiegészítése, amit a rendőrség kérésére készítettek a Hableány hajóbalesete után. A szakértői vélemény néhány eleméről Balogh Szabolcs, a tragédiában elhunyt matróz családjának jogi képviselője számolt be az Indexnek Az ügyvéd szerint azonban a szakértők bővebben kitértek arra, hogy van-e felelőssége a baleset közvetlen közelében feltűnő másik nagy szállodahajó, a Viking Idun kapitányának, aki ellen korábban az elhunyt magyar kapitány családjának ügyvédje, Gulyás Krisztián már feljelentést tett segítségnyújtás elmulasztása miatt. A szakértők szerint négy perccel a baleset után neki már volt olyan információja, hogy a környezetében baleset történhetett, mégsem húzódott félre vagy állt meg. Pedig a Viking Sigyn kapitánya rádión még meg is kérdezte tőle, hogy lát-e valamit a vízben. Az Idun kapitánya viszont csak annyit felelt, hogy nem lát semmit, csak egy villogó mentőgyűrű haladt el mellettük. Az Index megkérdezte a BRFK-t, hogy az Viking Sigyn kapitányán kívül más ellen is indítottak-e eljárást, de csak annyit válaszoltak, hogy a nyomozóhatóság a Viking Sigyn szállodahajó balesetével kapcsolatosan a folyamatban lévő büntetőeljárásban az eset összes körülményét vizsgálja, amely kiterjed arra is, hogy más bűncselekmény megvalósult-e. Egyéb információt a folyamatban lévő büntetőeljárásról pedig nem akartak adni - tette hozzá a lap.